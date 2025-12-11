Cuánto aumentarán las jubilaciones, AUH y otras asignaciones en enero de 2026

A partir de los datos de inflación informados por el Indec, aumentarán las prestaciones que paga el Anses a partir del primer mes del año próximo.
Las jubilaciones, pensiones, Asignación Universal por Hijo (AUH) y otras prestaciones que abona la ANSES aumentarán 2,5% en enero de 2026, en sintonía con el dato de inflación de noviembre, que informó este jueves el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).
De esta forma, el haber mínimo será de $349.401,58 en el primer mes de 2026, sin contar con el bono de $70.000 adicional que el Gobierno otorgó hasta ahora a los que menos ganan. Si se suma ese refuerzo, la jubilación más baja llegaría a $419.401,58.
El aumento para las jubilaciones de la ANSES se rige por la fórmula de movilidad establecida a través del DNU 274/24, que sigue la evolución mensual de los precios.
En tanto, el bono de refuerzo de hasta $70.000 para los jubilados y pensionados que cobran hasta un haber mínimo suele confirmarse en los días previos al inicio del cronograma mensual de pagos.
• La jubilación mínima: $349.401,58
• La jubilación máxima: $2.351.141,84
• La Pensión Universal de Adultos Mayores (PUAM): $279.521,26
• Las Pensiones no Contributivas (PNC): $317.885,75
• La Prestación Básica Universal (PBU): llega a $159.835,28
• La Asignación Universal por Hijo (AUH): $125.505
• La Asignación Universal por Embarazo (AUE): $125.505
• La asignación por hijo (salario familiar) del sistema SUAF: $62.783,30 para el primer escalón de ingresos
El Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró en noviembre de 2025 un alza mensual del 2,5%, acumulando una variación interanual del 31,4%.
El informe técnico del INDEC reveló que la división Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles fue la de mayor aumento mensual, con un 3,4%, seguida de Transporte con 3,0%.
Aunque Vivienda y Transporte lideraron las variaciones en porcentaje, el rubro con mayor incidencia en el nivel general del IPC a nivel regional fue Alimentos y bebidas no alcohólicas.
comentar