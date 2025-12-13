Avanza el cierre de empresas: en 22 meses se perdieron casi 20.000 firmas

La Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) señaló que el país perdió 19.114 empleadores en los últimos 22 meses, lo que equivale a casi 30 empresas cerradas por día, así como a 264.101 personas que se quedaron sin su fuente de empleo, basándose en los registros del seguro obligatorio del sistema.

El dato más reciente corresponde a septiembre, cuando se registró una reducción neta de 970 empresas, lo que afectó en forma directa a 4.360 trabajadores.

En el acumulado de los diez meses del año, la construcción presenta un aumento de 7,9% respecto a igual período de 2024. La construcción es uno de los sectores más afectados por el cierre de empresas.

En lo que va de este año, el número de empresas con al menos un trabajador disminuyó de 499.682 en diciembre de 2024 a 492.223 en septiembre pasado, lo que se tradujo en 7.459 unidades productivas menos. Paralelamente, la cantidad de trabajadores empleados cayó de 9.647.751 a 9.576.189; es decir, 71.562 empleos menos.

En la comparación con noviembre de 2023, mes utilizado como referencia para evaluar la gestión del gobierno de Javier Milei, el sistema de riesgos del trabajo contabilizaba 511.337 empleadores y 9.840.290 trabajadores, lo que evidencia la magnitud del retroceso actual.

Desde la SRT aclararon que "unidades productivas" se refiere a entidades, empresas u organismos públicos o privados que emplean a una o más personas y producen bienes o servicios.

El sector textil, uno de los más perjudicados por la carga impositiva. El rubro textil también fue afectado por el cierre de empresas.

Cierre de empresas: los rubros más afectados

Los sectores más perjudicados en términos de empleo han sido la construcción, la industria manufacturera, el comercio y el rubro público. En particular, la construcción sufrió un fuerte impacto por la paralización de obras públicas y privadas, mientras que en el sector estatal se intensificaron las desvinculaciones, retiros voluntarios y cesantías.

Luego de una fuerte caída inicial a mediados de 2024, relacionada con la devaluación y el ajuste del gasto público implementado por la Ejecutivo, se vio una leve recuperación que se detuvo en septiembre del año pasado. De ahí en más, tanto el número de empresas como el de trabajadores volvió a mostrar una tendencia a la baja, que se aceleró durante 2025.

La situación se complica en un contexto donde el consumo no logra repuntar (las ventas minoristas pymes tuvieron un retroceso del 4,1% interanual en noviembre), afectado por el aumento del desempleo, la caída del poder adquisitivo y el incremento de los gastos fijos en los hogares del país. Los incrementos en las tarifas de servicios, como electricidad, gas, prepagas y expensas, redujeron significativamente el dinero disponible para alimentos, indumentaria y consumo básico.