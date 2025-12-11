Economía |

El Gobierno refinanció el 100% de los vencimientos por más de $20 billones

La Secretaría de Finanzas logró una tasa de refinanciamiento superior al 100% y evitó colocar pesos en el sistema. Parte de la deuda era del sector público.

La Secretaría de Finanzas, a cargo de Leandro Lew, logró una tasa de refinanciamiento superior al 100% y evitó tener que colocar pesos en el sistema financiero. Este movimiento se produjo luego de la vuelta a los mercados con la colocación de un bono en dólares por US$ 1.000 millones a una tasa de 9,26%.

ADEMÁS: La inflación fue del 2,5% en noviembre y acumula un 27,9% en lo que va del 2025

En principio, el Ministerio de Economía tenía compromisos por $40 billones, pero más de la mitad de lo que vence correspondía a endeudamiento del propio sector público.

Mientras que luego de ejecutar canjes, la cifra se redujo casi a la mitad, quedando finalmente en $14 billones en manos de privados y el resto en el Estado.

Desde el riñón del Ministerio de Economía se explora un nuevo programa con el FMI atado a ciertas reformas.

De esta forma se optó por no liberar pesos al mercado. Se adjudicó un total de $21,27 billones, habiendo recibido ofertas por un total de $23,37 billones, lo que significó una reinversión de 102,01%.

En las ofertas hechas por la Secretaría de Finanzas había Letra del Tesoro Nacional Capitalizable en pesos (LECAP) con vencimiento el 17 de abril, el 29 mayo y el 30 de noviembre de 2026; Bono del Tesoro Nacional Capitalizable en pesos (BONCAP) al 31 de mayo de 2027.

ADEMÁS: Reforma Laboral: cómo es el proyecto que cambia vacaciones, despidos y convenios

También se encontraban Letra del Tesoro Nacional en pesos a Tasa Tamar (LETAMAR) con vencimiento el 31 de agosto de 2026. Letra del Tesoro Nacional en pesos ajusta por CER a descuento (LECER) al 29 de mayo, 30 de noviembre de 2026. Además de Bono del Tesoro Nacional en pesos Cero Cupón con ajuste por CER (BONCER) al 31 de mayo de 2027 y al 30 de junio de 2028.

Y Letra del Tesoro Nacional vinculada al Dólar Estadounidense cero cupón con vencimiento el 30 de abril de 2026. Para la LECAP de corto plazo, con vencimiento de 17 de abril de 2025, se adjudicaron $ 2,72 billones a 2,40% y 32,92% TIREA.

