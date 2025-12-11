El Gobierno refinanció el 100% de los vencimientos por más de $20 billones

En principio, el Ministerio de Economía tenía compromisos por $40 billones, pero más de la mitad de lo que vence correspondía a endeudamiento del propio sector público.

Mientras que luego de ejecutar canjes, la cifra se redujo casi a la mitad, quedando finalmente en $14 billones en manos de privados y el resto en el Estado.

Desde el riñón del Ministerio de Economía se explora un nuevo programa con el FMI atado a ciertas reformas.

De esta forma se optó por no liberar pesos al mercado. Se adjudicó un total de $21,27 billones, habiendo recibido ofertas por un total de $23,37 billones, lo que significó una reinversión de 102,01%.

En las ofertas hechas por la Secretaría de Finanzas había Letra del Tesoro Nacional Capitalizable en pesos (LECAP) con vencimiento el 17 de abril, el 29 mayo y el 30 de noviembre de 2026; Bono del Tesoro Nacional Capitalizable en pesos (BONCAP) al 31 de mayo de 2027.

También se encontraban Letra del Tesoro Nacional en pesos a Tasa Tamar (LETAMAR) con vencimiento el 31 de agosto de 2026. Letra del Tesoro Nacional en pesos ajusta por CER a descuento (LECER) al 29 de mayo, 30 de noviembre de 2026. Además de Bono del Tesoro Nacional en pesos Cero Cupón con ajuste por CER (BONCER) al 31 de mayo de 2027 y al 30 de junio de 2028.

Y Letra del Tesoro Nacional vinculada al Dólar Estadounidense cero cupón con vencimiento el 30 de abril de 2026. Para la LECAP de corto plazo, con vencimiento de 17 de abril de 2025, se adjudicaron $ 2,72 billones a 2,40% y 32,92% TIREA.