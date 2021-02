Inflación de 3,9% en enero, 3,6% en febrero y 50% en 2021

Los porcentajes forman parte del último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) difundido este viernes por la autoridad monetaria, en el que también se anticipó un dólar oficial a $125 para fin de año, un crecimiento del Producto Interno Bruto del 5,5%, una desocupación del 11% para el cuarto trimestre y un déficit fiscal primario de $1,7 billón al cierre de 2021.

El incremento de precios del 50% proyectado para 2021 representa una suba de 0,2 punto porcentual respecto del relevamiento previo y se encuentra a considerable distancia del 29% en base al que se diseñó el Presupuesto y, además, de las intenciones de negociar acuerdos salariales en torno a este último porcentaje.

En cuanto a los índices mensuales, el REM estableció un promedio del 3,9% para enero (el dato oficial lo dará el INDEC el 11 de febrero), 3,6% para febrero y 3,9% para marzo.

Las expectativas de crecimiento de la economía se mantuvieron en el 5,5% del mes anterior, en coincidencia con las proyecciones oficiales, con una suba para del cuarto trimestre de 1,1 punto porcentual hasta 4,7%.

rem (2).png Las proyecciones de inflación para 2021 superan la pauta oficial de 29%.

Los economistas consultados por el Banco Central pronosticaron una tasa BADLAR de bancos privados de 34,94%,con una tendencia creciente en los meses siguientes y hasta fines de año.

Por otra parte, ajustaron a la baja las proyecciones mensuales del tipo de cambio nominal y prevén que alcance $125 por dólar en diciembre 2021(-$0,80por dólar respecto del REM previo), contemplando que se ubique en $172 por dólar a fines de 2022.

Las exportaciones previstas ascenderían a US$ 60.784 millones, incrementándose en US$ 825 millones con relación al relevamiento previo. En tanto, el valor de las importaciones del año se ubicaría en US$ 48.530 millones, US$ 383 millones mayor al pronóstico del último REM.

La proyección para la desocupación abierta para el cuarto trimestre de 2020 sería de 11,6%, en tanto para el presente año sería de 11,5% en el primer trimestre y 11,8% en el segundo trimestre, para bajar al 11 en el último trimestre.

Finalmente, la proyección del déficit fiscal primario para 2021 disminuyó hasta $1.728 miles de millones (acotándose en 13,8 miles de millones respecto del último REM) luego de registrarse un déficit de $ 1.750 miles de millones en 2020.