Inflación de febrero: qué adelantan las principales consultoras

Las consultoras también consideraron que la inflación se ubicaría por encima del 3% si se hubiera utilizado el Índice de Precios al Consumidor con base a la Encuesta Permanente de Gastos de Hogares del 2017/18, y no la actual, que toma como base esos datos del 2003/04.

A pesar de que se utiliza "el índice viejo", la mayoría de las consultoras privadas coinciden en que la inflación de febrero se ubicó más cerca del 3% que del 2%, de hecho, Eco Go la estimó cerca del 2,7%, Analytica y Equilibra proyectaron 2,8%, al tiempo que C&T Asesores Económicos habló de 2,6%.

El inicio del tercer mes del año llegó con alzas en alquileres, tarifas, prepagas, colectivos y peajes, que oscilan entre el 2,9% y el 19%, y presionan sobre la inflación y el gasto de los hogares.

Las expectativas de inflación para los próximos doce meses alcanzaron durante febrero el 35,7%, por encima del 31,5% registrado en enero, según el análisis mensual de la Escuela de Negocios de la Universidad Torcuato Di Tella. Este aumento se dio a la par de una fuerte caída del 4,7% en el Índice de Confianza del Consumidor, que también realiza esa casa de estudios

Esta suba en las expectativas de inflación parte de un relevamiento que hizo esa casa de estudios durante la primera quincena de febrero, en la que consultó a 1.000 personas de todo el país. El incremento se observó “de manera generalizada por regiones y niveles educativos, aunque con distinta magnitud”, detalló el estudio