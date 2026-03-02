La motosierra llegó a Diputados y abren retiros voluntarios con 300 cupos

Para acceder, los empleados deben contar con 30 años de aportes jubilatorios, tener al menos 60 años en el caso de los varones o 55 en el de las mujeres y acreditar más de dos años de antigüedad en estructuras orgánicas aprobadas. La normativa también contempla a quienes que hayan cumplido funciones hasta 60 meses.

Milei-en-el-Congreso-720x380 En poco más de dos años se eliminaron 62.768 cargos. Centralizadas, descentralizadas y empresas estatales concentraron la baja.

Alcance y condiciones

El beneficio consiste en la indemnización equivalente al salario bruto más un 10% adicional. La implementación quedó a cargo de la Subdirección de Asuntos Previsionales, dependiente de la Dirección General de Recursos Humanos del cuerpo legislativo.

La resolución 56/25 oficializó el esquema bajo el nombre de “Régimen de Retiro Previo a la Jubilación”, con el objetivo de reducir la dotación en determinadas áreas.

720 (24) La medida forma parte del proceso de reorganización administrativa impulsado por el Gobierno nacional.

El anuncio se conoce luego de que Milei, al abriera el domingo, el 144° Período de Sesiones Ordinarias", ocasión en la que adelantó una agenda de reformas que incluye modificaciones al Código Civil, y al Comercial, cinto con cambios en materia tributaria.

Cuáles fueron los sectores del Estado que más recortes sufrieron

Entre diciembre de 2023 y enero de 2026, el Estado nacional redujo 62.768 cargos en la administración pública, empresas y sociedades estatales, una baja del 18% que dejó la dotación en 278.705 puestos. El recorte fue sostenido mes a mes y alcanzó tanto a la administración centralizada como a la descentralizada y a las compañías bajo control estatal, en el marco del ajuste impulsado por el presidente Javier Milei.

Las mayores bajas se registraron en el Correo Oficial, la Operadora Ferroviaria S.E., la ARCA, el CONICET, el Banco de la Nación Argentina y Aerolíneas Argentinas. Además, organismos como el INADI, el INAFCI, Desarrollo de Capital Humano Ferroviario SACPEM y la ANDIS redujeron el 100% de su planta, lo que implicó su desaparición dentro del esquema estatal, mientras que otras áreas tuvieron recortes de distinta magnitud según su función.