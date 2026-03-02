ARCA: la recaudación creció el 20,1% en febrero y volvió a quedar por debajo de la inflación

El Impuesto al Valor Agregado (IVA) neto recaudó $5,4 billones y avanzó el 13,7% interanual. Dentro de ese total, el componente aduanero cayó el 16,1%, mientras que el tramo impositivo subió el 28,4%, por debajo de la inflación, lo que sugiere estancamiento o retroceso en la actividad interna. También el impuesto a los Débitos y Créditos bancarios mostró una dinámica moderada, con ingresos por más de $1,2 billones y un alza del 22,7%.

La Seguridad Social tampoco logró compensar la pérdida real: los recursos aumentaron el 26,2% hasta los $4,2 billones, afectados por la menor cantidad de empleados registrados y la evolución de los salarios frente a los precios. El único tributo que acompañó la inflación fue Ganancias, con una suba del 31,2% y una recaudación de $3,4 billones.

Desde ARCA señalaron que “la recaudación de este mes continúa incidida negativamente por los menores ingresos vinculados al comercio exterior”. El organismo explicó que la desaceleración de las importaciones respondió a “la alta base de comparación a causa del fuerte crecimiento que tuvieron las cantidades importadas en los primeros meses del año anterior”.

Además, el comunicado oficial indicó que la merma se vio acentuada por “la reducción de las alícuotas de derechos de exportación, especialmente para soja, trigo y maíz, en relación a las vigentes en febrero de 2025”. Tras un primer semestre del año pasado con ingresos en línea con la actividad, la comparación se volvió más exigente en la segunda mitad de 2025 por la vigencia del Impuesto PAIS y recursos extraordinarios, lo que ahora deja en evidencia la desaceleración.