Por eso, dijo Furiase, las monedas del mundo se deprecian frente a la divisa estadounidense, algo que ocurre en México y Chile, y también con el euro. Pero, “cuando se devalúa el Real en Brasil, eso también nos pega”, comentó, en referencia a una moneda que perdió cerca de 20% de su valor en el último mes.

Los argentinos siguen atesorando dólares.

Para el funcionario, lo central es que el ajuste cambiario no se traslada a los precios. “Lo importante es que se acompaña de una manera ordenada, donde no está impactando en la inflación”, señaló.

Argumentó que “las expectativas (sobre inflación) están muy ancladas, porque hay orden fiscal y orden monetario”, y que “por más que haya una suba del tipo de cambio, eso no desancla esas expectativas”, y planteó, incluso, que el movimiento reciente “no debería repetirse en los próximos meses”.

El dólar oficial subió 1,9% la semana pasada, pero la cotización en el segmento financiero creció el 7%. Las primeras estimaciones de inflación para noviembre de las consultoras privadas rondan el 1,8%, por debajo del 2,2% de octubre.