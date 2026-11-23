“Estamos ante un shock muy complejo”, dijo Federico Furiase, al referirse al escenario financiero internacional y el salto del riesgo país. También aseguró que el aumento del precio de la divisa no se repetirá en los próximos meses
El secretario de Finanzas, Federico Furiase, aseguró este lunes que la suba del riesgo país argentino por encima de los 1.000 puntos básicos se explica por factores globales y, además, afirmó que la suba en el precio del dólar no impactará en la inflación.
“El mundo está en un contexto internacional muy adverso, muy complicado. Estamos ante un shock internacional muy complejo, donde suben las tasas de interés y a lo que se combinó la suba del precio del barril del petróleo”, explicó Furiase en declaraciones a Radio Rivadavia.
En ese sentido, el funcionario planteó que “ahora estamos en un contexto donde además caen las bolsas del mundo, hay mucha volatilidad y eso le pega a todos los activos del mundo. Y obviamente Argentina no está exenta”, con la tasa de riesgo país que hoy cerró en 1.035 puntos.
En cuanto al tipo de cambio, el secretario de Finanzas señaló que el alza del dólar se trata de una tendencia internacional, ya que cuando hay crisis, los capitales abandonan los activos de mayor riesgo y se refugian en los bonos del Tesoro de Estados Unidos, un “vuelo hacia la calidad”.
Por eso, dijo Furiase, las monedas del mundo se deprecian frente a la divisa estadounidense, algo que ocurre en México y Chile, y también con el euro. Pero, “cuando se devalúa el Real en Brasil, eso también nos pega”, comentó, en referencia a una moneda que perdió cerca de 20% de su valor en el último mes.
Para el funcionario, lo central es que el ajuste cambiario no se traslada a los precios. “Lo importante es que se acompaña de una manera ordenada, donde no está impactando en la inflación”, señaló.
Argumentó que “las expectativas (sobre inflación) están muy ancladas, porque hay orden fiscal y orden monetario”, y que “por más que haya una suba del tipo de cambio, eso no desancla esas expectativas”, y planteó, incluso, que el movimiento reciente “no debería repetirse en los próximos meses”.
El dólar oficial subió 1,9% la semana pasada, pero la cotización en el segmento financiero creció el 7%. Las primeras estimaciones de inflación para noviembre de las consultoras privadas rondan el 1,8%, por debajo del 2,2% de octubre.
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