La economía creció 4,4% en 2025 y el Gobierno espera 5% para este año

Según los datos del Indec, tuvo es incremento en el calculo interanual. Mientras que en diciembre trepó fuerte impulsada principalmente por el agro.

La actividad económica creció 3,5% interanual en diciembre de 2025, con un fuerte impulso del agro, por lo que acumuló una suba de 4,4% en 2025 respecto de 2024, informó hoy el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos Indec.

Estos datos comprendidos en el Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE) reúnen a varios de los indicadores que componen el Producto Bruto Interno (PBI), cuyos datos finales se conocerán en marzo.

Mientras que en el Presupuesto 2026 el Gobierno estimó que el crecimiento será del 5% para este año, organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI) son más cautos y lo ubican en el 4%.

En diciembre de 2025, el estimador mensual de actividad económica (EMAE) registró un crecimiento de 3,5% en la comparación interanual (ia) y de 1,8% respecto a noviembre en la medición desestacionalizada (s.e.). Con relación a igual mes de 2024, once sectores de actividad que conforman el EMAE registraron subas en diciembre.

Los distintos rubros

La actividad de Agricultura, ganadería, caza y silvicultura con un alza del 32,2% i.a. fue a su vez la de mayor incidencia positiva en la variación interanual del EMAE, seguida de Intermediación financiera (14,1% ia); entre ambos sectores aportaron 2,4 puntos porcentuales (p.p.) al crecimiento interanual del EMAE.

Por su parte, cuatro sectores de actividad registraron caídas en la comparación interanual, entre los que se destacaron Industria manufacturera (-3,9% ia) y Comercio mayorista, minorista y reparaciones (-1,3% ia). Ambos sectores le restan 0,8 p.p. a la variación del EMAE.

