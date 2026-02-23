FATE: no hubo acuerdo en la audiencia y habrá una nueva reunión en marzo

A través de un comunicado, el Ministerio de Capital Humano informó que “no ha sido posible arribar a un acuerdo entre las partes” y aseguró que continuará promoviendo instancias de negociación “en resguardo del empleo, la actividad productiva y el cumplimiento de la normativa laboral”. La disputa mantiene en vilo a más de 900 trabajadores y la planta continúa paralizada.

La audiencia fue la primera tras el dictado de la conciliación obligatoria por 15 días, que obliga a retrotraer la situación al estado previo al conflicto mientras se desarrollan las negociaciones. Sin embargo, las diferencias sobre el alcance de esa medida siguen trabando una salida inmediata.

Desde FATE ratificaron la decisión de cerrar la fábrica de Virreyes y sostienen que no están dadas las condiciones técnicas y de seguridad para retomar la producción, y aseguran que acatarán plenamente la conciliación una vez que se garantice la normalización del predio.

fate1 Los trabajadores de FATE permanecen dentro del predio resguardando sus puestos (Foto: La Nación).

El gremio SUTNA, en cambio, exige la reapertura inmediata y un plan productivo que garantice la continuidad laboral. El gremio permanece dentro de las instalaciones en resguardo de los puestos de trabajo al tiempo que reclama precisiones sobre salarios y el futuro de los más de 900 empleados afectados.

En este escenario de fuerte tensión, el Gobierno busca acercar posiciones en una negociación clave para el sector del neumático, mientras se aguarda la próxima audiencia como instancia decisiva para destrabar el conflicto.