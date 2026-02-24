Peajes más caros: rigen nuevas tarifas en la Riccheri y los principales corredores del país

11082024peajericchericorredoresvialesg-1851947 Para los autos particulares, el costo será de $650 en horario no pico y de $750 durante las horas de mayor afluencia.

El incremento alcanza a la autopista Riccheri, el acceso Ezeiza-Cañuelas y las conexiones Buenos Aires-Rosario y Rosario-Córdoba. También se verán afectados diversos tramos de las rutas 3, 5, 7, 8, 9, 12, 188 y 205, entre otras. Según indica la normativa, las nuevas tarifas entrarán en vigencia luego de ser dadas a conocer a los usuarios durante dos días corridos en al menos dos de los principales medios periodísticos de la zona de influencia, de manera previa a su aplicación.

En la gran mayoría de los caminos del interior del país, la tarifa básica para vehículos livianos (categoría 1) se fijó en $1.500. Para el transporte de carga y vehículos de mayor porte, los valores escalan de manera proporcional hasta alcanzar los $7.500 en la categoría 5. Estos precios regirán en estaciones de peaje distribuidas en todo el territorio, afectando puntos estratégicos como Zárate, General Lagos, Carcarañá, Cañuelas, 9 de Julio, Trenque Lauquen y el Puente General Belgrano.

Por su parte, el Tramo VIII, que comprende el corredor de la Autopista Riccheri y los accesos a Ezeiza, mantendrá un esquema diferenciado por horarios. Para los autos particulares, el costo será de $650 en horario no pico y de $750 durante las horas de mayor afluencia. En las categorías de transporte pesado, los valores máximos en este corredor también tocarán el techo de los 7.500 pesos durante el horario pico, consolidando un ajuste que vuelve a presionar sobre los costos logísticos y el presupuesto de quienes viajan a diario.