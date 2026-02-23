Quiénes son los técnicos que suenan en River tras la salida de Gallardo

Santiago Solari

Uno de los principales apuntados. El exvolante inició su carrera en 2013 como entrenador en las juveniles del Real Madrid, luego dirigió al Castilla y en 2018 asumió interinamente el primer equipo tras la salida de Julen Lopetegui. Tras una buena racha fue confirmado y conquistó el Mundial de Clubes 2018. Más tarde dirigió al Club América de México y regresó al Real Madrid como director de fútbol profesional. Su perfil internacional y su vínculo con la historia del club lo posicionan.

Hernán Crespo

Otro nombre que genera consenso. Valdanito comenzó su historia en el banco en Parma y luego dirigió a Banfield, clasificándolo a la Copa Libertadores. Su gran salto llegó en el Halcón, donde obtuvo la Copa Sudamericana 2020. Posteriormente ganó el Campeonato Paulista con São Paulo y sumó experiencia internacional en Qatar y Emiratos Árabes. Su identidad riverplatense y su recorrido exitoso lo convierten en un candidato atractivo.

Pablo Aimar

Actualmente trabaja en las selecciones juveniles y forma parte del cuerpo técnico de Lionel Scaloni en la Selección Argentina. Su conocimiento del fútbol, del club y su perfil formativo seducen a un sector de la dirigencia que evalúa una transición con identidad y continuidad conceptual.

Eduardo Coudet

Con pasos por Rosario Central, Racing, Inter de Porto Alegre, Celta de Vigo y Atlético Mineiro, el “Chacho”, querido en River por su paso como futbolista, formó grandes equipos con un estilo ofensivo que podría encajar con la tradición del club de Núñez.