Los rubros más afectados y los pocos sectores que lograron crecer

El panorama fue mayoritariamente negativo entre las distintas ramas de la industria metalúrgica. La caída más pronunciada se registró en bienes de capital, con un retroceso del 9,2% interanual, que acumula 18 meses consecutivos de bajas. Desde ADIMRA vincularon este desempeño con la escasez de pedidos, la falta de trabajo contratado y las inversiones que los clientes decidieron postergar.

También retrocedieron la maquinaria agrícola y el equipamiento médico, ambos con una contracción del 4,5%. En tanto, carrocerías y remolques cayó un 2,4%, autopartes un 2,3% y otros productos de metal un 1,4%.

Las excepciones fueron fundición y equipos y aparatos eléctricos, que registraron subas del 4,6% y 4,2%, respectivamente. Sin embargo, los incrementos se produjeron sobre una base de comparación baja, ya que ambos rubros habían sufrido fuertes caídas en octubre de 2025.

Por otro lado, la producción destinada a distintos sectores de la economía también mostró retrocesos. Construcción encabezó las bajas con un 4,3%, seguida por minería (-4,1%), agroindustria (-3,6%), petróleo y gas (-3,5%), automotriz (-1,5%) y consumo final (-1,1%).

En contraste, hubo mejoras entre los proveedores de alimentos y bebidas, con un aumento del 3,2%, y entre las empresas vinculadas con la energía eléctrica, que crecieron un 2,8%.

Santa Fe y Entre Ríos, entre las provincias con mayores caídas

La contracción de la actividad también se reflejó en las principales provincias metalúrgicas del país. Santa Fe registró el peor desempeño, con una caída interanual del 5,6%, seguida por Entre Ríos (-3,7%), Buenos Aires (-1,7%), Córdoba (-1%) y Mendoza (-0,4%).

En Santa Fe, los fabricantes de maquinaria agrícola y bienes de capital señalaron la debilidad de la demanda interna. Entre las empresas autopartistas, algunas todavía estaban completando en octubre pedidos que habían recibido durante abril y mayo.

En Córdoba, los fabricantes de autopartes atribuyeron la caída a la menor demanda de sus clientes y a la reducción de stocks. También hubo dificultades en el rubro de carrocerías y remolques, vinculadas con los problemas de rentabilidad del sector agropecuario y el estancamiento de la obra pública.

En Buenos Aires, las empresas de bienes de capital informaron que las ventas locales continuaban disminuyendo, mientras que algunos fabricantes lograron sostener parte de su actividad gracias a los pedidos del exterior.

Qué esperan las empresas para los próximos meses

Las perspectivas tampoco muestran señales claras de recuperación. Según el relevamiento de ADIMRA, el 46% de las empresas espera mantener sus niveles de producción durante los próximos tres meses, mientras que el 28,7% anticipa una nueva caída.

El presidente de la entidad, Elio Del Re, advirtió que la falta de pedidos y contratos continúa siendo uno de los principales problemas de la actividad, especialmente para los fabricantes de maquinaria y equipos.

En ese sentido, sostuvo que el estancamiento de las ventas y un nivel de utilización de la capacidad instalada apenas superior al 40% reflejan las dificultades que enfrenta la industria.

Además, planteó la necesidad de generar condiciones para que el crecimiento de algunos sectores de la economía alcance a más actividades industriales, fortalezca las cadenas de valor y permita recuperar los niveles de producción y empleo.

Mientras tanto, los números de octubre muestran que la industria metalúrgica continúa operando en niveles muy bajos, con una capacidad instalada ociosa, menos puestos de trabajo y expectativas empresariales que todavía no anticipan un cambio de tendencia.