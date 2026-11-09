Los empresarios del G-6 tomaron las premisas de León XIV e instaron al diálogo a Milei

El G6 hizo hincapié en la necesidad de articular el progreso tecnológico —como la inteligencia artificial y las nuevas modalidades productivas— con el bienestar humano, tomando como premisa que el desarrollo económico debe estar al servicio de las personas y evitar dejar «nuevas ruinas a su paso».

Asimismo, reafirmaron el compromiso del sector privado:

Generación de valor y empleo: Destacaron que la empresa es una comunidad donde convergen empresarios, trabajadores, proveedores y familias, recordando que ninguna compañía puede prosperar en una sociedad que fracasa.

Destacaron que la empresa es una comunidad donde convergen empresarios, trabajadores, proveedores y familias, recordando que ninguna compañía puede prosperar en una sociedad que fracasa. Inversión y formalidad: Remarcaron que la tarea central del empresariado es invertir, innovar, competir con reglas limpias y crear empleo formal, concebido no solo como un ingreso, sino como un motor de dignidad, aprendizaje e integración social.

Remarcaron que la tarea central del empresariado es invertir, innovar, competir con reglas limpias y crear empleo formal, concebido no solo como un ingreso, sino como un motor de dignidad, aprendizaje e integración social. Atención a los sectores vulnerables: Pusieron el foco en la juventud y en quienes tienen menos oportunidades, abogando por una Argentina donde la educación vuelva a abrir puertas y el esfuerzo sea recompensado.

Llamado al diálogo y propuesta de una mesa de acuerdos

Frente a las complejidades del escenario nacional, el documento subraya que ningún sector puede construir el futuro en solitario y aboga por recuperar la capacidad de diálogo reconociendo las diferencias legítimas entre empresarios, trabajadores, sindicatos, gobiernos, universidades y organizaciones sociales.

En este sentido, el G6 anunció que, una vez concluida la visita papal, convocará "a una mesa de diálogo amplia que incluya a los poderes del Estado, las provincias, los trabajadores y la sociedad civil. El propósito de esta iniciativa será fijar bases sólidas y duraderas que trasciendan los mandatos gubernamentales, donde cada sector asuma compromisos concretos y responsabilidades claras".

El comunicado concluye adoptando las palabras del Papa León XIV sobre una esperanza que «se pone a trabajar», deseando que su presencia sirva de inspiración para superar divisiones y construir un futuro próspero para todos los argentinos.