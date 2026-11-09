Política |

Los empresarios del G-6 tomaron las premisas de León XIV e instaron al diálogo a Milei

La central empresarial recordó a través de un documento que "ninguna compañía puede prosperar en una sociedad que fracasa".

El Grupo de los Seis (G6), que nuclea a las principales entidades empresariales del país, no esperó a que el Papa León XIV deje el país para hacer una evaluación de sus dichos, y a traves de un documento anunció que luego de la visita del Santo Padre convocará a una mesa de diálogo amplia que incluya a los poderes del Estado, las provincias, los trabajadores y la sociedad civil.

El G6 está integrado por la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA), la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA), la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), la Sociedad Rural Argentina (SRA) y la Unión Industrial Argentina (UIA).

En el comunicado, las cámaras empresarias destacaron que la llegada del Sumo Pontífice representa "no solo un acontecimiento espiritual y una fuente de esperanza para millones de creyentes, sino también una oportunidad propicia para que toda la sociedad reflexione sobre los valores fundamentales y el modelo de país que se busca construir".

El rol del sector empresario frente a los nuevos desafíos

El G6 hizo hincapié en la necesidad de articular el progreso tecnológico —como la inteligencia artificial y las nuevas modalidades productivas— con el bienestar humano, tomando como premisa que el desarrollo económico debe estar al servicio de las personas y evitar dejar «nuevas ruinas a su paso».

Asimismo, reafirmaron el compromiso del sector privado:

  • Generación de valor y empleo: Destacaron que la empresa es una comunidad donde convergen empresarios, trabajadores, proveedores y familias, recordando que ninguna compañía puede prosperar en una sociedad que fracasa.
  • Inversión y formalidad: Remarcaron que la tarea central del empresariado es invertir, innovar, competir con reglas limpias y crear empleo formal, concebido no solo como un ingreso, sino como un motor de dignidad, aprendizaje e integración social.
  • Atención a los sectores vulnerables: Pusieron el foco en la juventud y en quienes tienen menos oportunidades, abogando por una Argentina donde la educación vuelva a abrir puertas y el esfuerzo sea recompensado.

Llamado al diálogo y propuesta de una mesa de acuerdos

Frente a las complejidades del escenario nacional, el documento subraya que ningún sector puede construir el futuro en solitario y aboga por recuperar la capacidad de diálogo reconociendo las diferencias legítimas entre empresarios, trabajadores, sindicatos, gobiernos, universidades y organizaciones sociales.

En este sentido, el G6 anunció que, una vez concluida la visita papal, convocará "a una mesa de diálogo amplia que incluya a los poderes del Estado, las provincias, los trabajadores y la sociedad civil. El propósito de esta iniciativa será fijar bases sólidas y duraderas que trasciendan los mandatos gubernamentales, donde cada sector asuma compromisos concretos y responsabilidades claras".

El comunicado concluye adoptando las palabras del Papa León XIV sobre una esperanza que «se pone a trabajar», deseando que su presencia sirva de inspiración para superar divisiones y construir un futuro próspero para todos los argentinos.

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados