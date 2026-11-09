Los empresarios del G-6 tomaron las premisas de León XIV e instaron al diálogo a Milei

La central empresarial recordó a través de un documento que "ninguna compañía puede prosperar en una sociedad que fracasa".
El Grupo de los Seis (G6), que nuclea a las principales entidades empresariales del país, no esperó a que el Papa León XIV deje el país para hacer una evaluación de sus dichos, y a traves de un documento anunció que luego de la visita del Santo Padre convocará a una mesa de diálogo amplia que incluya a los poderes del Estado, las provincias, los trabajadores y la sociedad civil.
El G6 está integrado por la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA), la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA), la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), la Sociedad Rural Argentina (SRA) y la Unión Industrial Argentina (UIA).
En el comunicado, las cámaras empresarias destacaron que la llegada del Sumo Pontífice representa "no solo un acontecimiento espiritual y una fuente de esperanza para millones de creyentes, sino también una oportunidad propicia para que toda la sociedad reflexione sobre los valores fundamentales y el modelo de país que se busca construir".
El rol del sector empresario frente a los nuevos desafíos
El G6 hizo hincapié en la necesidad de articular el progreso tecnológico —como la inteligencia artificial y las nuevas modalidades productivas— con el bienestar humano, tomando como premisa que el desarrollo económico debe estar al servicio de las personas y evitar dejar «nuevas ruinas a su paso».
Asimismo, reafirmaron el compromiso del sector privado:
Llamado al diálogo y propuesta de una mesa de acuerdos
Frente a las complejidades del escenario nacional, el documento subraya que ningún sector puede construir el futuro en solitario y aboga por recuperar la capacidad de diálogo reconociendo las diferencias legítimas entre empresarios, trabajadores, sindicatos, gobiernos, universidades y organizaciones sociales.
En este sentido, el G6 anunció que, una vez concluida la visita papal, convocará "a una mesa de diálogo amplia que incluya a los poderes del Estado, las provincias, los trabajadores y la sociedad civil. El propósito de esta iniciativa será fijar bases sólidas y duraderas que trasciendan los mandatos gubernamentales, donde cada sector asuma compromisos concretos y responsabilidades claras".
El comunicado concluye adoptando las palabras del Papa León XIV sobre una esperanza que «se pone a trabajar», deseando que su presencia sirva de inspiración para superar divisiones y construir un futuro próspero para todos los argentinos.
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