Crece la expectativa en Luján: miles de fieles llegan para la última misa que dará León XIV en el país

Entre los momentos más emotivos de la jornada previa se destacaron el paso de la Virgen Peregrina y la transmisión en directo del mensaje del Sumo Pontífice a los jóvenes desde el Monumento de los Españoles.

Se espera entre uno y cuatro millones de fieles en Luján.

Misa del Papa León XIV en Luján: las principales actividades

Las actividades de este miércoles 11 de noviembre comenzarán con las presentaciones del Ballet Sumampa, el cantante Luciano Pereyra y la transmisión de la visita previa que el Santo Padre realizará a la cárcel de Villa Devoto.

El arribo del Pontífice a Luján está previsto poco antes de las 10, cuando abordará el papamóvil cerca del acceso a la ciudad para recorrer la avenida principal al encuentro de los peregrinos. Posteriormente, León XIV encabezará la Santa Misa concelebrada con el episcopado argentino y acompañada por el Coro Municipal de Cámara “Ernesto Storani”, la cual constituirá su mensaje doctrinal de despedida del país antes de partir desde el aeropuerto de Ezeiza hacia Lima, Perú, para continuar su gira sudamericana.

Operativo especial por la misa del Papa León XIV en Luján

Ante la magnitud de la convocatoria, que convertirá a Luján en el punto de mayor concurrencia fuera de la Capital Federal, la provincia de Buenos Aires y el municipio desplegaron un operativo especial de seguridad, asistencia sanitaria con más de 1.500 voluntarios y un esquema coordinado de transporte público.

Las líneas 500, 501, 502 y 503 adaptaron sus recorridos para acercar a los asistentes hasta el cruce de las rutas 192 y 7 -con prioridad para personas con movilidad reducida y conexiones a los ferrocarriles San Martín y Sarmiento-, punto desde el cual la marea de devotos debe continuar el trayecto a pie hacia el santuario.