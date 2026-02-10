Economía |

¿La inflación "no da"? el número oficial enfrenta dudas y críticas en redes

La inflación del 2,9% de enero generó una ola de críticas en las redes a la política económica y a la forma de medición de los precios.

La suba del Índice de Precios al Consumidor (IPC-Costo de Vida) al 2,9% durante enero, no solo se ubicó por encima del 2,8% de diciembre sino que generó toda una ola de críticas y explicaciones en las redes sociales sobre cómo afectó a la economía familiar.

A través de memes, videos y publicaciones breves, las personas expresaron humor crítico y frustración por el resultado,. También hubo lugar para la autocrítica de quienes esperaban una cifra menor al 2,8% de diciembre.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SergioChouza/status/2021302417283846295&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/cbuteler/status/2021310627155746984&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tonyaracre/status/2021303000577221093&partner=&hide_thread=false

ADEMÁS: La inflación de enero llegó al 2,9%, por encima del 2,8% de diciembre

Las discusiones en redes incluyeron referencias a los índices de inflación. La circulación de información, consejos y análisis reflejaron que los argentinos buscan alternativas y opiniones sobre cómo enfrentar la situación económica.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GiacoDiego/status/2021269813658562693&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/kiguel/status/2021303300432199727&partner=&hide_thread=false

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados