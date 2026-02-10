¿La inflación "no da"? el número oficial enfrenta dudas y críticas en redes

La inflación del 2,9% de enero generó una ola de críticas en las redes a la política económica y a la forma de medición de los precios.
La suba del Índice de Precios al Consumidor (IPC-Costo de Vida) al 2,9% durante enero, no solo se ubicó por encima del 2,8% de diciembre sino que generó toda una ola de críticas y explicaciones en las redes sociales sobre cómo afectó a la economía familiar.
A través de memes, videos y publicaciones breves, las personas expresaron humor crítico y frustración por el resultado,. También hubo lugar para la autocrítica de quienes esperaban una cifra menor al 2,8% de diciembre.
ADEMÁS: La inflación de enero llegó al 2,9%, por encima del 2,8% de diciembre
Las discusiones en redes incluyeron referencias a los índices de inflación. La circulación de información, consejos y análisis reflejaron que los argentinos buscan alternativas y opiniones sobre cómo enfrentar la situación económica.
