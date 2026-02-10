¿La inflación "no da"? el número oficial enfrenta dudas y críticas en redes

A través de memes, videos y publicaciones breves, las personas expresaron humor crítico y frustración por el resultado,. También hubo lugar para la autocrítica de quienes esperaban una cifra menor al 2,8% de diciembre.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SergioChouza/status/2021302417283846295&partner=&hide_thread=false INTERVINIERON EL INDEC, MANIPULARON LA ESTADÍSTICA, Y AÚN ASÍ LA INFLACIÓN LES SIGUE ACELERANDO.



ESTO ES UN DESASTRE, DÓNDE ESTÁ LA INFLACIÓN COMO FENÓMENO PURAMENTE MONETARIO????? https://t.co/En1nbaTycT — Sergio Chouza (@SergioChouza) February 10, 2026

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/cbuteler/status/2021310627155746984&partner=&hide_thread=false Según el presupuesto 2026 presentado por el gobierno la inflación para este año será del 10%.

Luego de conocido el dato de enero (2.9%), necesitamos que en lo que resta del año (11 meses) la inflación sea del 0.61% mensual para no superar la meta.- — Christian Buteler (@cbuteler) February 10, 2026

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tonyaracre/status/2021303000577221093&partner=&hide_thread=false Casi todos los consultores le erramos bastante en la estimación del IPC de enero, particularmente para Alimentos y Bebidas.



El dato más difícil para extrapolar es el de los estacionales que justamente subieron este mes casi un 6% (tomate, naranja, manzana, papa, merluza).



Por… — Antonio Aracre (@tonyaracre) February 10, 2026

Las discusiones en redes incluyeron referencias a los índices de inflación. La circulación de información, consejos y análisis reflejaron que los argentinos buscan alternativas y opiniones sobre cómo enfrentar la situación económica.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GiacoDiego/status/2021269813658562693&partner=&hide_thread=false El proceso desinflacionario sigue su marcha según @Miguel_Boggiano, pero hace 8 meses que la estimación de la inflación INDEC, que la subestima, no para de subir mes tras mes. Es es la foto, esta es la película. Miguel está diciendo cualquier cosa. Lo que suceda a futuro se verá. https://t.co/VYIRXU8P3s pic.twitter.com/fdhR10iaBZ — Diego Giacomini (@GiacoDiego) February 10, 2026