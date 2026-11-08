Las ventas minoristas volvieron a caer en octubre y acumulan una baja del 2% en el año

"La actividad disminuyó su intensidad hacia la segunda mitad del mes frente a la persistente restricción en los ingresos familiares", señalaron desde la entidad empresaria. Además, advirtieron que las dificultades de financiamiento y la cautela de los consumidores provocaron la postergación de adquisiciones de mayor valor.

La situación de los comerciantes

El deterioro del consumo también quedó reflejado en las respuestas de los comerciantes. El 51,9% de los empresarios consultados aseguró que su actividad permaneció sin cambios respecto del mismo período del año pasado, mientras que el 41% reconoció un empeoramiento en sus ventas. Apenas el 7,1% manifestó haber experimentado una mejora.

Pese a este panorama, las expectativas para los próximos meses mostraron cierto optimismo. El 41,1% de los comerciantes anticipó una evolución favorable de su negocio, mientras que el 48,4% consideró que la situación permanecerá estable. En contrapartida, el 10,5% proyectó un deterioro adicional.

Sin embargo, las perspectivas sobre nuevas inversiones fueron considerablemente más cautelosas. El 54,9% de los encuestados sostuvo que actualmente no existen condiciones favorables para realizar desembolsos de capital, frente a un 15,8% que consideró conveniente invertir. El 29,3% restante no expresó una posición definida.

Los rubros más afectados por la caída del consumo

El relevamiento de CAME evidenció importantes diferencias entre los siete sectores analizados. Las mayores contracciones interanuales se registraron en Farmacia, con una baja del 3,7%; Alimentos y bebidas, con un retroceso del 3,5%; y Ferretería, materiales eléctricos y de la construcción, que disminuyó un 3,4%.

En el caso de los alimentos, uno de los segmentos de mayor incidencia en el presupuesto familiar, las ventas acumulan una caída del 3,1% durante 2026. Además, registraron una disminución mensual del 0,3%, lo que refleja las dificultades para recuperar el consumo incluso en productos de primera necesidad.

Por su parte, Bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles presentó una baja interanual del 0,5%, pero acumula un retroceso del 8,1% en el año, convirtiéndose en el rubro con el mayor deterioro acumulado entre los relevados.

En contraste, Calzado y marroquinería y Textil e indumentaria encabezaron las mejoras, ambos con incrementos interanuales del 3,6%. Perfumería también logró un resultado positivo, aunque más moderado, con un crecimiento del 0,8%.

Otro dato destacado del informe fue el comportamiento del comercio electrónico. Las ventas online de los establecimientos que cuentan con locales físicos aumentaron un 17,7% interanual y un 0,3% respecto de septiembre, mostrando una evolución más favorable que la actividad general.

De esta manera, el comercio pyme cerró octubre con señales mixtas: una recuperación mensual marginal, algunos rubros beneficiados por factores estacionales y un consumo que todavía no consigue consolidar una mejora sostenida. La evolución de los ingresos familiares y las posibilidades de financiamiento aparecen como factores centrales para determinar el desempeño del sector durante el cierre del año.