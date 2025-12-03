Las billeteras virtuales acusan a los bancos de tener privilegios

Según el comunicado titulado “Salarios y jubilaciones: lo que defienden los bancos tradicionales no es la seguridad, es el negocio cautivo emitido por la organización”, los cuestionamientos del sector bancario buscan sostener “privilegios que la banca tradicional quiere mantener y la libertad de elección de millones de personas en la Argentina”.

Mientras que ante la postura los bancos sobre la seguridad de las billeteras virtuales, la entidad subrayó que “las cuentas digitales están reguladas, supervisadas y auditadas por el Banco Central”.

Y agregaron: “El 100% del dinero de los usuarios está depositado en cuentas bancarias, a la vista y separadas del patrimonio de las empresas”.

En este contexto, la entidad aseguró que las billeteras cumplen exigencias de seguridad, prevención del fraude y reportes obligatorios, agregando: “Nunca hubo un caso en el que un PSP regulado no devolviera fondos a sus usuarios”.

Mientras que consideraron que “en términos de seguridad, recibir el sueldo en una billetera o en un banco es exactamente igual, porque en ambos casos el dinero está en un banco”.

En esta línea argumental, plantearon una diferencia entre ambos mecanismos al señalar que la billetera “no puede prestar la plata de sus usuarios” mientras que los bancos si lo hacen y “corren riesgos con el dinero de los depositantes.

Billeteras virtuales.webp Las billeteras virtuales cada día son más utilizadas porque nos permiten ahorrar e invertir nuestro dinero al mismo tiempo.

40 millones de cuentas de billeteras virtuales

Además, la Cámara Argentina Fintech especuló que hay más de 40 millones de cuentas de billeteras virtuales con saldo, la mayoría con generación de rendimientos diarios frente a cuentas sueldo sin interés. “Si millones de argentinos ya eligen usar una billetera apenas cobran, ¿por qué impedirles elegir desde el inicio?”, se preguntaron.

La entidad manifestó que los argumentos de los bancos sobre un supuesto riesgo a la baja en la disponibilidad de préstamos si los sueldos se depositan en billeteras.

En el comunicado explicó que “los fondos en billeteras permanecen depositados en cuentas bancarias; simplemente llegan al banco a través de un mecanismo distinto al tradicional”, y que el crédito digital “existe, funciona y crece, pero se da con capital propio, no con fondos de los usuarios”. De acuerdo a sus cálculos más de 6 millones de personas acceden hoy a crédito fintech.

También destacaron el proceso de digitalización del sistema de pagos de la Argentina: “Hoy se realizan 28 pagos electrónicos por adulto por mes”, una relación de “casi 15 a 1 frente a las extracciones de efectivo”. Atribuyó ese cambio a la masificación de las cuentas digitales y las billeteras.

En cuanto a la acusación de los bancos por la existencia de una supuesta “banca paralela”, la entidad replicó que llamarlo de esa manera “es simplemente falso”, al plantear que las billeteras “no prestan dinero de sus usuarios, no captan plazos fijos, no toman riesgos”, y que “todo el dinero está dentro del sistema bancario”.