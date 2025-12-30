Economía |

Las ventas de combustibles tuvieron una fuerte caída en noviembre

Ante el incremento de los precios, en especial del gasoil, se registró un fuerte descenso y en algunas provincias la baja es casi el doble que el promedio nacional.

Por los incrementos de los precios, la venta de combustibles al público nuevamente mostró en noviembre de 2025 una caída interanual, que trepó al 6,5%.

La baja fue muy pronunciada en el caso del gasoil, que se precipitó un 18,6%, según los datos oficiales publicados por el sitio especializado Surtidores.com.

Se comercializaron 1.376.311 m³, frente a 1.472.085,27 m³ del mismo mes de 2024, lo que representa un 6,51%. En relación a octubre de 2025, la demanda bajó 1,67%, teniendo en cuenta que octubre tuvo 31 días y noviembre 30.

image

Los combustibles Premium se mantuvieron estables: la nafta Premium aumentó 1,08 por ciento interanual y el gasoil Grado 3, 0,5 por ciento.

La nafta súper cayó 3,42 por ciento, mientras que el diésel Grado 2 lo hizo en un 18,63 por ciento, reflejando una menor demanda del sector productivo.

De las 24 provincias relevadas, solo Formosa vio crecer la demanda en el último año un 1,1%. Entre las que más retrocedieron muy por encima del promedio nacional se destacan Jujuy (-11,31%); Santa Cruz (-12,22%) y Córdoba (-13,72%).

Con excepción de Gulf (+14,61%) todas las compañías vieron una caída en sus ventas respecto a noviembre del 2024.

