Las ventas de combustibles tuvieron una fuerte caída en noviembre

La baja fue muy pronunciada en el caso del gasoil, que se precipitó un 18,6%, según los datos oficiales publicados por el sitio especializado Surtidores.com.

Se comercializaron 1.376.311 m³, frente a 1.472.085,27 m³ del mismo mes de 2024, lo que representa un 6,51%. En relación a octubre de 2025, la demanda bajó 1,67%, teniendo en cuenta que octubre tuvo 31 días y noviembre 30.

image

Los combustibles Premium se mantuvieron estables: la nafta Premium aumentó 1,08 por ciento interanual y el gasoil Grado 3, 0,5 por ciento.

La nafta súper cayó 3,42 por ciento, mientras que el diésel Grado 2 lo hizo en un 18,63 por ciento, reflejando una menor demanda del sector productivo.

De las 24 provincias relevadas, solo Formosa vio crecer la demanda en el último año un 1,1%. Entre las que más retrocedieron muy por encima del promedio nacional se destacan Jujuy (-11,31%); Santa Cruz (-12,22%) y Córdoba (-13,72%).

Con excepción de Gulf (+14,61%) todas las compañías vieron una caída en sus ventas respecto a noviembre del 2024.