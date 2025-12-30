AySA aplicará subas del 4% mensual en el agua desde enero y hasta abril de 2026

El nuevo esquema reemplaza el tope vigente durante 2025 y contempla descuentos para algunos hogares y beneficiarios de la Tarifa Social.
El arranque de 2026 traerá incrementos consecutivos en las facturas de agua y cloacas para los usuarios del área metropolitana. AySA implementará ajustes del 4% todos los meses entre enero y abril, según lo dispuesto por el ente regulador del servicio. La decisión quedó formalizada a través de la Resolución 53/2025 del ERAS, publicada en el Boletín Oficial.
En los fundamentos de la norma se detalla que la compañía informó un desfasaje acumulado del 21,05% en sus ingresos durante 2025, lo que equivale a unos 95.000 millones de pesos no percibidos hasta noviembre, según los datos técnicos presentados.
Pese a la suba general, el marco regulatorio mantiene beneficios para determinados usuarios residenciales. En particular, continuará vigente una reducción del 15% en el coeficiente de modificación para viviendas y terrenos baldíos ubicados en zonas con coeficientes de 1,45; 1,30 y 1,10.
Finalmente, se establece que a partir de mayo continuará la actualización mensual, aplicando la fórmula vigente sobre los valores resultantes de abril, lo que anticipa que los ajustes no se detendrán tras el primer cuatrimestre.
