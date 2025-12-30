Enargas aprobó los nuevos cuadros tarifarios de gas que se aplicarán desde el 1° de enero de 2026

Según lo establecido, los usuarios de Metrogas de menores ingresos pagarán $3.514,29 en la Ciudad de Buenos Aires y $4.058,43 en el conurbano bonaerense. En el extremo opuesto, los valores alcanzarán los $83.960,03 y $45.627,20, respectivamente.

Para los usuarios de Naturgy BAN S.A. en la zona norte, se fijaron tarifas que van desde $2.876,99 para la categoría R1 hasta $30.807,68 para la categoría R4. Los cuadros también contemplan a las categorías R2 y R3, divididas en subcategorías según el nivel de consumo.

Las tarifas incluyen el precio del gas en el punto de ingreso al sistema de transporte y mantienen las bonificaciones para los niveles 2 y 3 del esquema de segmentación de subsidios. Estos descuentos se aplican sobre el precio mayorista definido por la Secretaría de Energía, y las distribuidoras deberán facturar según los valores de referencia vigentes. En caso de que el cambio tarifario ocurra durante un período de facturación en curso, se aplicará un prorrateo para reflejar los nuevos valores de forma proporcional.