Los medicamentos subieron 7% en lo que va del mes

Según Rubén Sajem, titular de Ceprofar (Centro de Profesionales Farmacéuticos), "en apenas 13 días de julio subieron fuertemente varios medicamentos de uso masivo como ibuprofeno (7%), paracetamol (6%), amoxicilina (6%), omeprazol (6%), anticonceptivos (7%), enalapril (6%)".

"Nosotros estamos midiendo desde principio de año subas de 42% en promedio para los medicamentos más usados, es decir aquellos que se recetan para tratar enfermedades prevalentes y crónicas. Es un número que supera el IPC que mide el INDEC y que en ese mismo período registró 29,3%", señaló el profesional en diálogo con este medio.

Sajem explicó que los medicamentos son el tercer rubro que más aumentó en lo que va del año, luego de enseñanza y artículos escolares e indumentaria. Sin embargo, el profesional aclaró que en esos otros rubros existen factores estacionales que explican en parte los incrementos.

"En el caso de los medicamentos no hay cuestiones estacionales y no entendemos cuál es la dinámica que explica estas subas", señaló Sajem que lamentó que no haya regulaciones en este sector tan sensible y que si hay controles, claramente no están dando resultados.

Evitar el descontrol

Sobre la reunión que tuvo lugar días pasados con la jefa de gabinete del ministerio de Salud de la Nación, Sonia Tarragona y el secretario de Comercio Interior, Martín Pollera junto a miembros de la industria farmacéutica para analizar la evolución de los precios de los medicamentos.

La idea que dominó el encuentro fue evitar el descontrol de precios de las drogas de mayor consumo en medio de las turbulencias económicas desatadas a partir del cambio de ministro de Economía, la suba del dólar y las desavenencias políticas dentro de la alianza de gobierno.

Los representantes de las cámaras laboratorios y farmacias expusieron las dificultades que atraviesan el sector, como los vinculados con la situación del comercio exterior y su impacto en la actividad local.

Además, plantearon la necesidad de implementación efectiva de la Resolución 27/2022 del Ministerio sobre los precios de referencia de 85 principios activos utilizados en patologías crónicas prevalente.

Acordaron la necesidad de darle profundidad al cumplimento de la ley 25.649 referida a la prescripción de medicamentos por nombre genérico, y continuar con la mesa de diálogo para reunirse a la brevedad.

Maximizar la ganancia

Para Sajem, "la industria farmacéutica, en medio de una difícil situación, aumentó 70% su facturación por encima de la inflación y no pueden echarle la culpa del encarecimiento al dólar, porque tienen garantizado como ninguna otra actividad el acceso a la divisa norteamericana al tipo de cambio oficial".

"Los que se ven perjudicados son los pacientes, porque se les limita el acceso a los remedios y las pequeñas farmacias, porque se desfinancian por los retrasos en el cobro. Los laboratorios cobran a los 15 o 20 días y las farmacias deben esperar dos meses", precisó.

Otra de las distorsiones que pesan sobre el mercado de medicamentos está constituido por las diferencias de precio según las distintas marcas en una misma droga. Sajem puso el ejemplo del antihipertensivo enalapril, que en su marca más barata costaba en junio $760 mientras que la más cara llega a $2008.

Al titular de Ceprofar le llamó la atención que se estableciera como precio de referencia de esa droga los $1709, un valor más cercano a la presentación más cara. "El más caro, ¿por qué?", se preguntó.

"No hay otra explicación para estas diferencias y aumentos injustificados que la maximización la ganancia, sacándole el dinero a la gente. Por eso reclamamos mecanismos los regulatorios que están faltando y que el gobierno se ponga del lado del paciente", dijo Sajem.