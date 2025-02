Luis Caputo: "Para nosotros el dólar no está atrasado"

"Para nosotros el dólar no está atrasado", sostuvo el funcionario nacional en declaraciones al programa "Pan y circo", que se emite por Radio Rivadavia.

Tras resaltar que "en el mundo elogian" al país, expresó: "En el plano local muchos economistas también opinan que el dólar no está atrasado".

También rechazó las las versiones que indicaron que había tenido un cortocircuito con el presidente Javier Milei y destacó el buen vínculo que mantienen.

"Se dijo el fin de semana que yo me había peleado con Javier Milei, eso es mentira y es opuesto a lo que está pasando", sostuvo el funcionario nacional.

Embed

"La mejor relación"

Al respecto, subrayó: “Con Javier Milei tenemos la mejor relación que un ministro de economía ha tenido con un presidente”.

El ministro de Economía anticipó, en tanto, que la inflación de enero sería del 2,3%, y destacó que de confirmarse esa cifra esta semana será "la más baja" de su gestión.

"Está en torno a lo que predijo el mercado, que en base a las expectativas está en el orden del 2,3%, y yo creo que debiera venir en torno a eso, con lo cual, va a ser el más bajo nuestro", celebró el funcionario nacional sobre el índice que difundirá el Indec el próximo jueves.

"Están desesperados"

En la visita a los estudios de Rivadavia, Caputo también se refirió al kirchnerismo y dijo que en ese sector "están desesperados".

"El kirchnerismo tiene periodistas pagos que mienten porque necesitan que al país le vaya mal", indicó, a la vez que consideró que "nadie puede negar que hoy el país esta mejor".

Además, habló de la ex presidenta Cristina Kirchner y subrayó que no le presta "atención" a lo que diga.

"Cristina quiere mostrarse como que sabe de economía", destacó el funcionario nacional, que también se quejó por heredar "la situación económica mas caótica de la historia".

Sobre la situación del empleo, sostuvo que "hay que combatir el informalismo" y, en ese camino, "es muy importante la reforma laboral".

image.png

Caída en los mercados: "Hay una toma de ganancias entendible"

La caída de acciones y bonos que llevaron hoy el riesgo país por encima de los 700 puntos se debió a una "toma de ganancias entendible" tras un período alcista, aseguró hoy el ministro de Economía

“Lo que pasó en el mercado es que se anticipó al pago de los cupones de enero; muchos pensaron que esa plata se iba a reinvertir y que eso iba a generar una mayor suba. En el último bimestre hubo una suba en los bonos y en las acciones fuertísima y ahora se está viendo un poco de toma de ganancias muy entendible”, dijo Caputo .

“Nosotros viajamos por el mundo y no hay más que reconocimientos y halagos. Vienen premios Nobel a la Argentina, como Thomas Sargent o Arthur Laffer, y todos los comentarios son siempre de elogio”, sostuvo.

Consideró además que el periodismo tiene que “generar el tema” y por eso se habla del tipo de cambio.

Los economistas que cuestionan al Gobierno "no pegan una"

Sostuvo también que "un dato que no tiene que pasar desapercibido a la gente es que los que cuestionan son los mismos economistas que desde hace un año no pegan una. Fuera del interés político, hay gente que realmente cree eso, pero es la que no pega una".

Habrá acuerdo con el FMI

Con respecto al acuerdo con el Fondo Monetario (FMI), Caputo reiteró que se va a sellar durante el primer cuatrimestre del año.

“Tenemos acordado prácticamente todo; falta más la letra fina”, dijo. Enfatizó que aunque no puede adelantar el monto, va a incluir dinero fresco, uno de los elementos para salir del cepo.

El acuerdo, dijo Caputo, “implica nueva plata pero no nueva deuda, porque ese dinero va a entrar al Tesoro para recomprar deuda al Banco Central y recapitalizar. Lo que cambia es el acreedor; cambia deuda intra sector público por deuda con el Fondo Monetario. Es una de las tres condiciones que habíamos puesto para estar listos para salir de las restricciones cambiarias.”