Luz: suben los valores de Edenor tras aplicar por error precios con subsidio

Los nuevos valores

La resolución establece los nuevos precios por unidad de energía (expresados en $/kWh) para los distintos niveles de consumo dentro de la Tarifa General. Los incrementos reflejan el paso del valor subsidiado al precio real de mercado que debió aplicarse inicialmente:

Segmento G1 : pasa de $176,194 a $252,091.

: pasa de $176,194 a $252,091. Segmento G2 : pasa de $193,444 a $269,343.

: pasa de $193,444 a $269,343. Segmento G3 : pasa de $182,648 a $258,544.

: pasa de $182,648 a $258,544. Segmento G4: pasa de $180,029 a $255,926.

El aumento para las tarifas de electricidad en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) durante junio fue del 1,5%. El mismo porcentaje de incremento se dispuso para el corriente mes de julio.

En cuanto al subsidio para la energía eléctrica, en el sexto mes del año se dispuso un nuevo porcentaje de descuento. A los usuarios residenciales beneficiarios del régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) se les aplicó en junio una bonificación extraordinaria del 11,97% sobre el consumo base de hasta 300 kWh mensuales. En julio se fijó en 16,59%.

Estos porcentajes reemplazaron los que se había fijado anteriormente para ambos meses, elevándolos con el fin de atenuar el impacto en las facturas frente a los mayores requerimientos estacionales.