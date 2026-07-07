Luz: suben los valores de Edenor tras aplicar por error precios con subsidio

La normativa instrumentada por el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENREGE) busca subsanar un error técnico en el cálculo de los valores de las tarifas de luz que rigen desde el pasado 1 de junio.
El Gobierno dispuso una corrección en los cuadros tarifarios de la empresa Edenor tras detectar que se habían aplicado precios correspondientes a sectores subsidiados por equivocación, mediante la Resolución 233/2026, publicada este martes en el Boletín Oficial.
La normativa instrumentada por el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENREGE) busca subsanar un error técnico en el cálculo de los valores de las tarifas de luz que rigen desde el pasado 1 de junio.
Según los considerandos de la norma, el error se originó en la Resolución 26/2026. Al momento de calcular los valores para el sistema de medición autoadministrada de la categoría General, se consideraron por error los precios estacionales de energía y potencia con subsidio, en lugar de los valores plenos que corresponden a ese segmento.
Al calificar el fallo como un "error material", el organismo avanzó con su rectificación amparándose en el Reglamento de Procedimientos Administrativos, que permite enmendar equivocaciones aritméticas o de hecho, siempre que no se altere lo sustancial de la decisión original.
La resolución establece los nuevos precios por unidad de energía (expresados en $/kWh) para los distintos niveles de consumo dentro de la Tarifa General. Los incrementos reflejan el paso del valor subsidiado al precio real de mercado que debió aplicarse inicialmente:
El aumento para las tarifas de electricidad en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) durante junio fue del 1,5%. El mismo porcentaje de incremento se dispuso para el corriente mes de julio.
En cuanto al subsidio para la energía eléctrica, en el sexto mes del año se dispuso un nuevo porcentaje de descuento. A los usuarios residenciales beneficiarios del régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) se les aplicó en junio una bonificación extraordinaria del 11,97% sobre el consumo base de hasta 300 kWh mensuales. En julio se fijó en 16,59%.
Estos porcentajes reemplazaron los que se había fijado anteriormente para ambos meses, elevándolos con el fin de atenuar el impacto en las facturas frente a los mayores requerimientos estacionales.
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