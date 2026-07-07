Este miércoles 8 vence la cuota 5 del Impuesto Automotor con descuento

Durante 2026 comenzó a regir el nuevo esquema de vencimientos para pagar la patente mensualmente, que incluye la posibilidad de abonar en hasta 10 cuotas.

La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) informó por medio de un comunicado que, hasta mañana, miércoles 8 de julio, se puede pagar con descuento de hasta el 10% la cuota cinco del Impuesto a los Automotores. Quienes estén al día y paguen en término, pueden obtener la bonificación con cualquier medio de pago con el que elijan abonar.