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El dólar abrió la semana en calma y cotizó en $1.460

El billete minorista no tuvo sobresaltos en el Banco Central y el dólar blue cerró en $1.515 en la City porteña. El riesgo país cayó a 412 puntos.

El dólar oficial cerró sin sobresaltos en el inicio de la semana y se alejó levemente de su máximo en lo que va del año, luego de que se negociara un bajo volumen en la rueda del viernes debido al feriado en los Estados Unidos.

En este contexto, el tipo de cambio minorista en el Banco Nación (BNA) se mantuvo estable a $1.460 para la compra y $1.510 para la venta.

El denominado dólar libre o paralelo operó a $1.495 para la compra y a $1.515 para la venta, en el mercado informal de la City porteña.

El dólar CCL opera a $1.566,73 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 5.4%. El dólar MEP operó a $1.523,48 y la brecha con el dólar oficial es de 2.5%.

Subieron los bonos y cayó el riesgo país

Los ADRs subieron hasta 7,5% en el comienzo de la semana, mientras los bonos soberanos anotan subas en Wall Street tras lo que fue la presentación del plan financiero hasta 2027.

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En Nueva York, los títulos en dólares subieron hasta 0,4% de la mano de Bonar 2029, seguido por Bonar 2035 y el Global 2035. En tanto, el riesgo país cayó hasta los 412 puntos según la medición de la JP Morgan.

A nivel local, el S&P Merval creció 1,3% a 3.237.784,57 puntos, mientras que su contraparte en dólares sube 3,4% a los 2.069,94 puntos. Al igual que en el exterior, los papeles bancarios lideran las subas. En el otro extremo, Cresud pierde 0,6% y Pampa Energía 0,3%.

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