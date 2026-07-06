El dólar abrió la semana en calma y cotizó en $1.460

El dólar CCL opera a $1.566,73 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 5.4%. El dólar MEP operó a $1.523,48 y la brecha con el dólar oficial es de 2.5%.

Subieron los bonos y cayó el riesgo país

Los ADRs subieron hasta 7,5% en el comienzo de la semana, mientras los bonos soberanos anotan subas en Wall Street tras lo que fue la presentación del plan financiero hasta 2027.

En Nueva York, los títulos en dólares subieron hasta 0,4% de la mano de Bonar 2029, seguido por Bonar 2035 y el Global 2035. En tanto, el riesgo país cayó hasta los 412 puntos según la medición de la JP Morgan.

A nivel local, el S&P Merval creció 1,3% a 3.237.784,57 puntos, mientras que su contraparte en dólares sube 3,4% a los 2.069,94 puntos. Al igual que en el exterior, los papeles bancarios lideran las subas. En el otro extremo, Cresud pierde 0,6% y Pampa Energía 0,3%.