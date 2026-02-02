Marco Lavagna renunció al Indec

La salida del funcionario fue confirmada por fuentes oficiales y se produce en un escenario de "ruidos internos" debido al congelamiento de salarios en el instituto, situación que tensó la relación con la planta de trabajadores.

Lavagna, quien había asumido el 30 de diciembre de 2019, gestionó una etapa caracterizada por la continuidad en la normalización de las estadísticas públicas, manteniendo la transparencia recuperada tras los años de intervención durante las gestiones kirchneristas.

El número 2 del organismo, Pedro Ignacio Lines, es quien queda a cargo al menos temporalmente como resultado de la renuncia.

Su partida coincide con un momento técnico crucial: la puesta en marcha del renovado Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Esta actualización incluye la adopción de la clasificación Coicop 2018, que eleva a 13 las divisiones de relevamiento (sumando "Seguros y servicios financieros"), y utiliza la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) 2017-18 para ponderar los consumos de manera más actual.

La noticia encendió las alarmas en el gremio ATE Indec. Su delegado, Raúl Llaneza, advirtió: "Nos llama poderosamente la atención y nos pone en alerta la renuncia a 8 días de la salida del IPC con la nueva ponderación". Desde el sindicato exigieron, una vez más, un "Indec independiente del poder político".

La salida de Lavagna sigue a las de otros funcionarios, en un contexto de salarios congelados en la administración púbica. En agosto de 2025, Georgina Giglio renunció como directora de Índices de Precios de Consumo (IPC) del INDEC en Argentina, siendo reemplazada por Josefina Rim a partir del 1 de septiembre de ese año. Paralelamente, también renunció Guillermo Manzano, director de Estadísticas de Condiciones de Vida, responsable de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH).