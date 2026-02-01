En un año se triplicó la cantidad de cheques rechazados por falta de fondos

Así lo señaló un informe realizado con datos del Banco Central. El deterioro alcanzó un récord histórico en diciembre, con más de 119.000 cheques rechazados por falta de fondos. Su efecto en la cadena de pagos.
La cadena de pagos del sector productivo nacional cerró 2025 con una señal de alarma financiera sin precedentes. Se debe a que un nuevo relevamiento confirmó que en diciembre se rompió el récord histórico de cheques rechazados por falta de fondos. El dato evidenció la crisis de liquidez que atraviesan las empresas del país.
Según un informe del Instituto Argentina Grande, elaborado con cifras del Banco Central (BCRA), en el último mes del año pasado hubo 119.285 valores rechazados.
La velocidad del deterioro financiero es la señal que genera mayor preocupación en los analistas. De acuerdo con el documento, la cantidad de cheques sin fondos rechazados "se triplicó en un año", marcando un aumento del 200% respecto a los números de diciembre de 2024. "Este indicador es un síntoma más de la dificultad de las empresas del país para hacer frente a sus obligaciones", analizaron desde el Instituto Argentina Grande al difundir las cifras.
El gráfico de la evolución de rechazos mostró un quiebre dramático en la tendencia durante la segunda mitad de 2025. Entre 2020 y mediados de 2024, el promedio de rechazos oscilaba entre los 25.000 y 35.000 mensuales. Todo cambió a partir de mayo pasado, cuando la curva se volvió exponencial.
La escalada fue incontenible en el último trimestre, pasando de 92.535 en octubre, a 108.979 en noviembre, hasta alcanzar el techo de 119.285 en diciembre, lo que significó un incremento interanual del 205,2% en cantidades. Al medirlo en montos, el crecimiento registrado en el último mes de 2025 fue aún mayor: el valor total de esos rechazos ascendió a $347.638 millones, con una suba del 311,3% interanual en términos nominales y del 212,6% en términos reales.
Este fenómeno golpea principalmente a las pymes, que utilizan el cheque de pago diferido como principal instrumento de financiación de capital de trabajo.
El aumento de los rechazos se produjo en un escenario de fuerte predominio del cheque electrónico (Echeq) dentro del sistema. En diciembre, el 82,2% de los montos compensados correspondió a cheques electrónicos, mientras que su participación alcanzó el 60% en cantidades, con 3,2 millones de Echeq procesados durante el mes.
En términos de montos, los Echeq concentraron $18,4 billones, sobre un total de $22,4 billones compensados en pesos. El informe consignó también que, desde la implementación del Echeq en dólares, en diciembre se compensaron 19 cheques electrónicos en moneda extranjera por un total de 0,8 millones de dólares.
