En un año se triplicó la cantidad de cheques rechazados por falta de fondos

Según un informe del Instituto Argentina Grande, elaborado con cifras del Banco Central (BCRA), en el último mes del año pasado hubo 119.285 valores rechazados.

Más presión a la cadena de pagos

La velocidad del deterioro financiero es la señal que genera mayor preocupación en los analistas. De acuerdo con el documento, la cantidad de cheques sin fondos rechazados "se triplicó en un año", marcando un aumento del 200% respecto a los números de diciembre de 2024. "Este indicador es un síntoma más de la dificultad de las empresas del país para hacer frente a sus obligaciones", analizaron desde el Instituto Argentina Grande al difundir las cifras.

El gráfico de la evolución de rechazos mostró un quiebre dramático en la tendencia durante la segunda mitad de 2025. Entre 2020 y mediados de 2024, el promedio de rechazos oscilaba entre los 25.000 y 35.000 mensuales. Todo cambió a partir de mayo pasado, cuando la curva se volvió exponencial.

El Banco Central compró por 11ª jornada consecutiva. De acuerdo con datos del Banco Central, en diciembre se rechazaron 119.285 cheques por falta de fondos.

La escalada fue incontenible en el último trimestre, pasando de 92.535 en octubre, a 108.979 en noviembre, hasta alcanzar el techo de 119.285 en diciembre, lo que significó un incremento interanual del 205,2% en cantidades. Al medirlo en montos, el crecimiento registrado en el último mes de 2025 fue aún mayor: el valor total de esos rechazos ascendió a $347.638 millones, con una suba del 311,3% interanual en términos nominales y del 212,6% en términos reales.

Este fenómeno golpea principalmente a las pymes, que utilizan el cheque de pago diferido como principal instrumento de financiación de capital de trabajo.

Crece el Echeq

El aumento de los rechazos se produjo en un escenario de fuerte predominio del cheque electrónico (Echeq) dentro del sistema. En diciembre, el 82,2% de los montos compensados correspondió a cheques electrónicos, mientras que su participación alcanzó el 60% en cantidades, con 3,2 millones de Echeq procesados durante el mes.

En términos de montos, los Echeq concentraron $18,4 billones, sobre un total de $22,4 billones compensados en pesos. El informe consignó también que, desde la implementación del Echeq en dólares, en diciembre se compensaron 19 cheques electrónicos en moneda extranjera por un total de 0,8 millones de dólares.