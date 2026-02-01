La contundente frase de Willem Dafoe tras su experiencia viendo a Boca en La Bombonera

"Es fantástico. Nunca había estado acá. Estuve muchas veces en Buenos Aires, pero nunca había venido a un partido", inició el actor que es muy reconocido en el país por su brillante actuación de el Duende Verde, uno de los mejores malvados de la saga de Spider-Man.

"Podría convertirme en un gran hincha", disparó en diálogo con el Canal de Boca sobre sus sentimientos por el club, que aclaró que "conozco hace mucho" más allá de este domingo vivir en carne propia lo que es un partido de local de la institución.

Sin embargo, la frase más contundente de Dafoe, que refleja toda su admiración por la hinchada de Boca, fue la siguiente: "Me gustó mucho, hay mucha energía. Podría quedarme viendo esto para siempre". Sí, el hombre de Hollywood no tendría problema en no moverse de La Bombonera...

Dafoe se encuentra en Buenos Aires por la presentación que realizó este sábado en el Malba de la película The Souffleur, dirigida por el argentino Gastón Solnicki y protagonizada por él. El film se proyectará todos los sábados de febrero a las 22:00 en el auditorio del museo.