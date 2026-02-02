Pinamar: la Justicia prohibió las 4x4 y UTV en La Frontera

La medida fue dictada por el juez suplente Félix Adrián Ferrán, del Juzgado Civil y Comercial N°4 de Dolores, al hacer lugar a un amparo presentado por el ex director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Pablo Martínez Carignano.

La resolución impone el "cese inmediato" y la prohibición de pruebas de destreza, competencias y maniobras temerarias con camionetas 4x4, UTV, cuatriciclos y motos, aun cuando el sector sea de titularidad privada, por tratarse de conductas de riesgo que dejan frecuentemente a niños como víctimas.

El magistrado rechazó el argumento de la Municipalidad de Pinamar sobre la imposibilidad de intervenir en predios privados y sostuvo que el Estado debe garantizar la seguridad ante "siniestros graves y muertes" que se repiten cada temporada. La prohibición se mantendrá hasta que el municipio asegure la señalización, delimitación y supervisión efectiva del lugar.

La salud de Bastian

La mamá de Bastian, el nene que sufrió un grave accidente en Pinamar el 12 de enero, compartió un mensaje en sus redes sociales para contar cómo sigue la salud del menor.

Según explicó, este fin de semana los médicos empezaron a retirarle de manera progresiva el respirador, algo que interpretan como una señal alentadora dentro de un cuadro que sigue siendo delicado.

Específicamente el jueves estuvo sin asistencia respiratoria desde la mañana hasta la tarde. Por la noche, explicó en el posteo, los médicos decidieron volver a conectarlo para que pudiera descansar mejor.

“Sos increíble, Basti. Todos los días nos demostrás lo increíble y maravilloso que sos. Sigamos orando y pidiendo por él, por su cabecita y cada parte de su cuerpo”, escribió a través de una historia de Instagram.

El menor sufrió graves heridas luego de que el vehículo UTV en el que iba junto a su padre chocara contra una camioneta en la zona de los médanos de Pinamar.