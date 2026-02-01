Confirman que Roberto Giordano recibió una transferencia de Jeffrey Epstein

Según correos electrónicos, Epstein visitó Punta del Este y transfirió dinero a Roberto Giordano, que solía organizar desfiles de moda en el famoso balneario uruguayo. En aquellos desfiles, el estilista se mostraba junto a modelos reconocidas - Valeria Mazza, Andrea Frigerio, Pampita, Nicole Neumann y Dolores Barreiro, entre otras- y figuras públicas como Susana Giménez, Mirtha Legrand y Teté Coustarot. Tampoco faltaban estrellas internacionales, tales como Alain Delon, Sophia Loren y Claudia Cardinale.

La información sobre la transferencia de dinero proviene de intercambios de correos entre Epstein y el exprimer ministro de Israel, Ehud Barak, quien intentaba reunirse con el estadounidense. Sin embargo, Epstein le informó que antes de concretar el encuentro, debía ir a Punta del Este. Este mensaje fue enviado el 29 de diciembre de 2016.

Diez años antes, los documentos confirmaron que Epstein hizo múltiples depósitos a Giordano, según los archivos inicialmente divulgados por el periodista Eduardo Preve.

Giordano, vale recordar, murió en noviembre de 2024, a los 79 años, tras someterse a una intervención quirúrgica programada en el Sanatorio Mater Dei de Barrio Parque. En sus últimos tiempos, había vivido en Uruguay, debido a una sentencia judicial que lo condenó a dos años y cuatro meses de cárcel por defraudación al Estado y no pagar cargas sociales de sus empleados en cientos de peluquerías que llevaban su firma, con más de 500 damnificados.

Durante su exilio, el peluquero había manifestado varias veces su su descontento con el país por "la falta de seguridad jurídica".

Jeffrey-Epstein.jpg Jeffrey Epstein viajó en 2016 a Punta del Este.

Salió a la luz el testamento de Jeffrey Epstein

El magnate y pederasta norteamericano firmó su testamento el 8 de agosto de 2019, dos días antes de morir en la celda de una prisión de Nueva York, en el que detallaba cómo quería que se distribuyera su patrimonio, según se desprende de la nueva tanda de archivos publicados días atrás por el Departamento de Justicia de EE.UU.

Epstein quería que su fortuna -calculada en 288 millones de dólares-, así como las lujosas propiedades que tenía por todo el mundo, se dividieran entre al menos 44 beneficiarios diferentes, incluyendo familiares, amigos, empleados y socios.

Según el documento, su última novia conocida, Karyna Shuliak, dentista de origen bielorruso, recibiría una considerable parte de 50 millones de dólares, además de un anillo de diamantes de 33 quilates. También se beneficiaría de una buena cantidad de bienes raíces.

A su abogado, Darren Indyke, y a su contador, Richard Kahn, planeaba dejarles 50 y 25 millones de dólares, respectivamente, mientras que su socia Ghislaine Maxwell, que actualmente cumple una condena de 20 años de prisión por tráfico sexual, recibiría 10 millones de dólares, la misma cifra que su hermano Mark y su piloto Larry Visosk.