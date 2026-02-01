Milei volverá a EE.UU. para reunirse con Trump en Mar-a-Lago

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, el viaje se enmarca en el fortalecimiento de la relación entre ambos dirigentes tras la incorporación de Argentina al Board of Peace, un organismo internacional impulsado por Trump con el objetivo de promover iniciativas de paz en zonas de conflicto, con especial foco en la Franja de Gaza.

La participación de Milei fue confirmada por el periodista Javier Negre, titular de Real America’s Voice Español y propietario de La Derecha Diario, quien detalló que el Presidente argentino disertará en la Hispanic Prosperity Gala del Latino Wall Street, evento que se realizará en la residencia de Trump y que contará con la presencia de referentes políticos y empresariales.

javier negre La confirmación de la participación de Milei, por parte del periodista Javier Negre.

Medios internacionales destacan que Milei se consolidó como uno de los dirigentes extranjeros con mayor cercanía al exmandatario norteamericano, vínculo que se evidenció en distintos encuentros públicos, entre ellos el último Foro Económico Mundial de Davos. El viaje a Florida se perfila así como una de las principales actividades internacionales del presidente en el inicio de 2026 para fortalecer la sintonía de su agenda con el liderazgo político estadounidense.