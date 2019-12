Al hablar en el cierre de la edición del Consejo de las Américas, consideró que el desafío en el corto plazo del próximo gobierno es “recuperar el crédito, porque esa será la primera condición para poder desplegar su política”.

El ministro dijo que “un país no puede vivir eternamente pagando al contado” la deuda externa, pero advirtió que incumplir los pagos no es una opción”. Sostuvo que los oferentes de créditos externo “miran al futuro y corresponden al gobierno recrear las condiciones para recuperar el financiamiento”.

Tras insistir en que la Argentina “no tiene hoy un problema de solvencia y si de liquidez por no disponer de crédito”, aconsejó al próximo gobierno realizar una “renegociación voluntaria y rápida, pero no precipitada” de los vencimientos de la deuda.

Aconsejó también encarar una negociación “seria y serena”, y advirtió que “un planteo agresivo de la deuda puede ser tentador, pero si queremos recuperar el crédito, una negociación más agresiva va a postergar esa vuelta a tasas razonables”.

Señaló que el próximo gobierno “no debe repetir el error fatal de volver al déficit fiscal”, luego de señalar que “si no se resuelve el problema de la deuda con superávit fiscal, eso es pan para hoy y hambre para mañana”.

Pidió también “no ceder a la tentación de un ancla cambiaria para frenar los precios y atrasar el tipo de cambio real”.

Al analizar su gestión al frente de Hacienda, el ministro dijo que se tomaron medidas que “no fueron simpáticas, pero sí necesarias”, como el reperfilamiento de la deuda de corto plazo y los controles cambiarios “para evitar males mayores y afectar lo menos posible a las familias”.

Dijo que durante su gestión no se convalidó una “corrida irracional” del dólar, que “agudizara aún más los problemas de la gente”, y afirmó que fueron “eficaces” para impedir una dolarización extrema, limitar el tipo de cambio y cuidar las reservas del Banco Central.

Agregó que el actual gobierno deja “pilares institucionales como el equilibrio fiscal primario, y casi equilibrio de la cuenta corriente externa, que le permitirá al próximo gobierno “tener en el futuro una buena plataforma” para mantenerlos.