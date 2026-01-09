El dólar oficial cerró la semana en alza y el Banco Central compró U$S43 millones

El tipo de cambio mayorista, que es la referencia del mercado oficial, subió $1 hasta los $1.465 y se mantuvo a 4,9% del techo de la banda cambiaria. Se todos modos, cerró con una baja de $10 en la semana, descontando casi la mitad de la aceleración de la previa.

Por su parte, el Banco Central compró este viernes U$s43 millones y las reservas de la entidad llegan a U$s44.396. De esta forma, encadenó su quinto día consecutivo de compras netas, llevando el saldo a U$s218 millones en los primeros cinco días hábiles de enero.

image

Mientras que el denominado dólar blue o paralelo bajó $5 y cerró a $1.485 para la compra y a $1.505 para la venta en el mercado informal de la City porteña.

El dólar CCL se ubicó a $1.534,08 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 4,7%. El dólar MEP operó a $1.491,87 y la brecha con el dólar oficial es de 1,8%.

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.937.

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotizó a $1.521,72, según Bitso. Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s90.279,74, según Binance.

El S&P Merval cayó 0,1% a 3.070.693,559 puntos, mientras que la medición en dólares lo hace 0,4% hasta los 2.001,08 puntos. Los papeles operan con disparidad; suben Transener (+3,3%); Aluar (+2,9%); Ternium (+2,6%), mientras que las bajas son lideradas por Central Puerto (-2,1%).

Mientras que los ADRs tuvieron caíadas de hasta el 2,6 Wall Street de la mano de IRSA, seguido por Transportadora de Gas del Sur (-2%). En contraste, Cresud subió 0,6%. En tanto, el riesgo país retrocede y se ubica en torno a los 569 puntos básicos.