El secretario del Tesoro de Estados Unidos celebró la cancelación del swap

"Estabilizar a un fuerte aliado y generar decenas de millones en ganancias para los estadounidenses, es un gran logro de la iniciativa 'América Primero'. Marcar el rumbo para América Latina, una Argentina fuerte y estable que contribuya a consolidar un hemisferio occidental próspero, es sin duda lo mejor para nosotros", escribió en funcionario en su cuenta en X.

El funcionario recordó que el Tesoro estadounidense implementó el Fondo de Estabilización Cambiaria (ESF) "exactamente en línea con su propósito designado por el Congreso", lo que permitió "estabilizar a Argentina en su momento de crisis, con una presión de iliquidez aguda, a corto plazo y urgente sobre el tipo de cambio y la estabilidad financiera".

"Solo Estados Unidos pudo actuar con la rapidez con la que lo hicimos en octubre para preservar la estabilidad del mercado y del tipo de cambio", recalcó.

.@POTUS's policy of Peace Through Economic Strength is transforming Latin America in ways that are America First, surrounding the United States with stability and prosperity.



President @JMilei continues to deliver with full force on his renewed mandate from the Argentine people… — Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) January 9, 2026

En referencia a las críticas del Partido Demócrata, Bessent reiteró que el ESF "nunca ha perdido dinero" y que, como consecuencia del reembolso completo, generó "decenas de millones de dólares en ganancias para el contribuyente estadounidense".

"Con la estabilización de Argentina, los mercados ahora están cubriendo las necesidades financieras de la República Argentina bajo el liderazgo visionario del presidente Milei. El presidente Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, están generando un impulso positivo y anticipamos su continuo progreso", dijo y anunció que espera "seguir apoyando con entusiasmo" a Javier Milei y a Argentina.

También destacó que "la comunidad internacional, incluyendo al FMI a través de su amplio programa existente, se ha unido y mantiene un firme apoyo a Argentina, sus reformas actuales y su prudente estrategia fiscal".

Detalles del acuerdo bilateral

El esquema utilizado consistió en operaciones de intercambio de divisas bajo condiciones específicas pactadas entre ambos organismos:

Mecánica: El acuerdo estableció los términos y condiciones para la realización de operaciones bilaterales de swap de monedas entre el BCRA y el Tesoro estadounidense.

Monto: La línea de crédito contingente alcanzó los USD 20.000 millones, consolidándose como una de las herramientas de asistencia técnica y financiera más importantes del año pasado.

Con la finalización de estas operaciones, el Banco Central regulariza su posición frente al Departamento del Tesoro, cerrando el ciclo de intervención cambiaria que se activó tras el anuncio de octubre para contener la volatilidad del peso.

Además de vender dólares en el mercado cambiario, el Tesoro de EE. UU. también participó mediante la compra de pesos en el mercado de “contado con liquidación” para ayudar a reducir la brecha cambiaria