Plazos fijos: cuál es el porcentaje que paga cada banco

Con mínimas diferencias en la tasa de interés en las distintas instituciones financieras, los porcentajes tienen un piso del 20% y no superan el 24%.

Muy por sobre el promedio, el ranking de tasas para plazos fijos online a 30 días lo encabeza Banco Meridian, con una Tasa Nominal Anual (TNA) del 29% para no clientes y clientes.

De esta forma, quien invierta $ 500.000 en un plazo fijo a 30 días con una TNA de 29% obtendrá al término un total de $ 512.083, lo que significa un total de $ 12.083 de ganancia neta.

El resto de los bancos

• Banco Nación: 23.50%

• Banco Macro: 24.50%

• Banco ICBC: 23.50%

• Banco Credicoop: 23.00%

• Banco de la Provincia de Buenos Aires: 23.5%

• Banco Santander: 21.00%

• Banco Galicia: 22.00%

• Banco BBVA: 22.00%

• Banco Ciudad de Buenos Aires: 20.50%

La suba impactará desde hoy en los plazos fijos, las tasas de interés para créditos y otros costos de financiamiento.

Flexibilizan normas para fomentar fideicomisos inmobiliarios

El Gobierno nacional flexibilizó la normativa para los fideicomisos vinculados al sector inmobiliario con el fin de otorgarles mayor flexibilidad operativa para incentivar la inversión y aumentar la oferta.

La medida busca facilitar la canalización del ahorro hacia el financiamiento de este sector, eliminando exigencias regulatorias que el gobierno consideró innecesarias para los riesgos asumidos.

El cambio principal consiste en permitir que los Programas Globales de fideicomisos financieros no tengan que identificar a los fiduciantes al momento de su constitución.

Esta dispensa se aplica cuando los programas estén destinados específicamente al desarrollo inmobiliario o cuando sus activos subyacentes sean hipotecas, créditos hipotecarios, letras hipotecarias o instrumentos similares.

La medida fue oficializada a través de la Resolución General 1105/2026 de la Comisión Nacional de Valores (CNV) publicada este jueves en el Boletín Oficial.

Según los considerandos de la norma, esta modificación busca reducir los plazos y los costos de estructuración, permitiendo que las emisiones sean más fluidas y recurrentes en el mercado de capitales.