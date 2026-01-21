El Banco Central volvió a comprar dólares y las reservas llegan a US$ 45.000 millones

Desde septiembre del 2021 que el Banco Central no acumulaba más de US$ 45.000 millones, durante el gobierno de Alberto Fernández. De esta manera, las reservas saltan en US$ 203 millones y concluyen con US$ 45.077 millones netos.

image

Desde que se anunció el nuevo programa monetario, el BCRA adquirió reservas en todas las ruedas, salvo la del viernes 2 de enero (cuando no se comunicó ningún movimiento en el mercado).

Es decir, que la entidad que preside Santiago Bausili lleva trece ruedas consecutivas con adquisición de dólares. Esto, bajo la pauta de comprar hasta el 5% del volumen diario operado en el Mercado Libre de Cambios (MLC). A día de hoy, lleva comprado US$ 823 millones.

Según estimaciones oficiales del BCRA, la compra de reservas podría escalar hasta los US$ 10.000 millones -si aumenta la base monetaria al 4,8% del PBI- e inclusive US$17.000 millones, con un aumento de la demanda de dinero del 1% del Producto Interno Bruto.

“El monto de ejecución diaria del programa de acumulación de reservas estará alineado con una participación del 5% del volumen diario del mercado de cambios. El BCRA podrá concretar compras en bloque que de otra manera podrían afectar el buen funcionamiento y la estabilidad del mercado”, indicó el parte oficial.

Y es que la consistencia de la compra de divisas se da a pocos días de que el Fondo Monetario Internacional (FMI) desembarque en la Argentina, con el objetivo de llevar adelante la revisión del programa económico.