Récord energético: Argentina alcanza un hito histórico en la producción de petróleo

La producción de crudo alcanzó 868.712 barriles diarios en diciembre, marcando un récord histórico con un incremento interanual de casi 15%.
La Argentina alcanzó un hito histórico en su producción de petróleo, al registrar 868.712 barriles diarios en diciembre de 2025, según informó la Secretaría de Energía.
Este nivel representa un aumento interanual del 14,8% y una suba del 2,3% respecto al mes anterior. “Argentina tuvo en diciembre el mejor mes de su historia en producción de petróleo”, destacó la dependencia de Secretaria de Energía en un posteo oficial.
La cartera de Energía señaló que este crecimiento se logra “con reglas claras, inversión privada y un Estado que ordena y deja producir”, consolidando así el potencial energético del país y generando crecimiento, empleo y divisas.
El incremento en la producción se reflejó también en la balanza de dólares del sector energético, que registró un saldo positivo de US$ 893 millones en diciembre, gracias a exportaciones por US$ 1.067 millones frente a importaciones por US$ 174 millones.
En 2025, el superávit acumulado de la energía alcanzó US$ 7.815 millones, mejorando en US$ 2.085 millones respecto al mismo período de 2024. Este resultado se explicó principalmente por mayores exportaciones, que aumentaron US$ 1.369 millones, y menores importaciones, que se redujeron en US$ 716 millones.
