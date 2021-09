Prevén 2,8% de inflación para agosto y 48,4% para todo 2021

En el mismo informe, se prevé que la cotización del dólar oficial para fin de 2021 será de $105,75, en tanto en todo el año el Producto Interno Bruto (PIB) crecerá 7,2%, luego de una caída del 9,9% en 2020.

Las expectativas de inflación mostraron un descenso en agosto respecto del 3% proyectado para julio, que coincidió finalmente con el porcentaje informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), pero por otra parte el pronóstico para todo el año es mayor al anunciado en el relevamiento anterior en dos décimas porcentuales.

rem (1).png La inflación mensual proyectada en el REM.

Los economistas, consultores y bancos de inversión que respondieron al REM prevén una inflación de 2,7% para septiembre y octubre y un 2,8% para noviembre.

Para después de las elecciones, la tendencia descendente se revierte y los pronósticos indican un 3,1% para diciembre, 3,3% para enero de 2022 y 3,2% para febrero.

En cuanto a las estimaciones del PIB, el 7,2% marca una suba de 4 décimas en relación con el relevamiento anterior. Para el segundo trimestre se prevé una contracción de 1,6%, en tanto el crecimiento proyectado para el tercero y cuarto es del 1,3% y 0,6%, respectivamente.

Los analistas del REM ajustaron a la baja sus proyecciones mensuales del tipo de cambio nominal y prevén que alcance $105,75 por dólar en diciembre de 2021, contemplando que se ubique en $154,5 por dólar a fines de 2022.

En cuanto al valor de las exportaciones (FOB), se estima que para 2021 ascenderían a US$ 69.385 millones, superando el registro de 2020 en US$ 14.501, mientras que las importaciones (CIF) 21 se ubicarían en US$ 57.185 millones, US$ 14.829 millones mayor al dato evidenciado en el último año .

La proyección para la desocupación abierta para el segundo trimestre sería de 10,8%, para el tercero 10,5% y para el último 10,4%.

Finalmente, la proyección del déficit primario disminuyó hasta $ 1.500 miles de millones, tras haberse registrado un déficit de $ 1.7500 miles de millones en 2020, en tanto se prevé un déficit de $ 1.613,1 miles de millones para 2022.