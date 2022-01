Prevén una inflación de 54,8% para todo 2022

La estimación de economistas, consultores y bancos de inversión dan cuenta de un incremento del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de 2021, que se ubicaría en torno del 52%, además de superar las proyecciones oficiales en base a las que se diseñó el Presupuesto 2022, que finalmente no pudo ser sancionado, de un 33%.

La previsión de inflación para el año que comienza superó en 2,7 puntos porcentuales la consulta anterior.

Asimismo, los participantes del REM elevaron el pronóstico de inflación para 2023 a 43,4% (+2,6 p.p. respecto del REM previo) e indicaron una previsión de inflación de 35% para 2024 en ocasión del primer relevamiento de pronósticos para ese período.

Por otra parte, se espera un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) real para 2022 de 2,9% (+0,4 p.p. respecto del relevamiento previo). En cuanto a la variación trimestral desestacionalizada del PIB, la estimación para el cuarto trimestre de 2021 se corrigió al alza con una suba estimada de 0,9%, y para el primer trimestre de 2022 se elevó hasta 0,2%. En tanto, los participantes del REM proyectaron un crecimiento de 0,1% para el segundo trimestre de este año.

rem (1).png Las proyecciones de inflación para 2022 y 2023.

Para enero, quienes participan del REM pronosticaron una tasa BADLAR de bancos privados promedio mensual de 34,50%, algo más elevada que la registrada en el mes de diciembre (34,20%), para llegar a un 38% a fines de año.

Respecto al dólar, se prevé que el tipo de cambio oficial alcance $163,74 por dólar en diciembre, al tiempo que se espera que se ubique en $229,18 por dólar a fines de 2023.

En cuanto al valor de las exportaciones (FOB), estiman un monto para 2022 de US$ 76.800 millones, incrementándose en US$ 662 millones con relación al último REM, mientras que las importaciones (CIF) se ubicarían en US$ 64.450 millones, esto es US$ 231 millones por debajo del pronóstico del relevamiento previo.

Por otra parte, la proyección provista para la desocupación abierta para el cuarto trimestre de 2021 sería de 8,3% de la Población Económicamente Activa (PEA). Para el primer trimestre de 2022 la mediana de los pronósticos se eleva hasta 8,6%, valor que aumenta para el segundo trimestre de 2022 a 9% y se reduce hasta 8,7% en el cuarto trimestre de 2022.

Finalmente, la proyección del déficit fiscal primario del Sector Público Nacional no Financiero (SPNF) que realizan las consultoras económicas para 2022 prácticamente se mantuvo respecto del relevamiento anterior (-$1 mil millones) hasta $ 1.818 miles de millones. Asimismo, prevén un déficit de $ 2.000 miles de millones para 2023 (en la primera vez que se encuesta ese período).