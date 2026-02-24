¿Qué sectores ganaron y cuáles perdieron en la economía durante el 2025?

El crecimiento registrado en el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) tuvo datos dispares en los distintos rubros de la actividad económica.

Buenas y malas

El alza más importante del año fue el de “intermediación financiera”. Durante todo el 2025 logró tasas de crecimiento interanuales de dos dígitos y el balance anual arrojó un muy marcado repunte del 24,5%.

Según el Indec, uno de los sectores con mejor alza en 2025 pasado fue el de “agricultura, ganadería, caza y silvicultura” con un crecimiento del 6,5% en el total de 2025.

Mientras que para la pesca, un rubro que suele tener grandes variaciones al alza y a la baja de un mes a otro se retrajo 15% en el acumulado del 2025. Lo positivo, es que en diciembre registró una recuperación del 18,3%.

Mientras que el sector de gran crecimiento fue el de “explotación de minas y canteras”. Los números oficiales muestran que esa actividad creció durante todo el 2025, alcanzando picos de mejora por encima del 10% mensual. En el total del año, el crecimiento de la rama minera fue del 8% y en diciembre cerró con un alza del 9,1%.

Por contrapartida, la industria, luego de un comienzo del año prometedor, entró en una profunda crisis. El EMAE reflejó con claridad esa situación, ya que el sector manufacturero registró una mejora del 0,8% en el total del 2025, luego de sufrir una baja del 3,9% en diciembre.

Alzas y bajas en distintos rubros

En referencia a la distribución de “electricidad, gas y agua”, el resultado final del 2025 exhibe un crecimiento del 1%. El cierre del año fue mucho más prometedor, con una recuperación del 10,7% en diciembre de 2025, en términos interanuales.

El rubro de “impuestos netos de subsidios” es otra de las actividades que creció durante todo el 2025. Registró un aumento de actividad del 8,7% y en diciembre logró un repunte del 5,2%

De acuerdo al Indec, en todo el 2025 la construcción logró una mejora del 4,4% en comparación el 2024, mientras que en diciembre tuvo una recuperación de apenas el 0,3%.

También fue de mayor a menor el rubro del “comercio mayoristas, minoristas y reparaciones”. Ese sector creció 3,8% a lo largo de todo el 2025, pero cayó 1,3% en diciembre.

Con respecto a los “hoteles y restaurantes”, se registró que crecieron 7,5% en el total del año pasado, pero retrocedieron un 1,5% en diciembre. Se mantuvo estable durante todo el 2025 el rubro de “transporte y comunicaciones” y cerró el 2025 con una mejora del 2%.

Las “actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler” cerraron los doce meses con un repunte total del 3,6%, con una alza del 1,6% en diciembre.

Otro segmento que cayó de forma constante durante el 2025 fue el de “administración pública y defensa” para cerrar el año pasado con una merma del 0,9% luego de un retroceso del 1,1%. en el último mes.

No tuvo grandes fluctuaciones a lo largo del año el sector de “enseñanza”. Cerró 2025 con un incremento de actividad anual del 0,8% y una mejora del 0,3% en diciembre.

Tampoco tuvo grandes alteraciones el sector de “servicios sociales y de salud” que cerró el año con una merma acunulada del 0,2%, a pesar de la modesta recuperación del 0,7% en la comparación interanual de diciembre.

Las “otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales” terminaron en una posición de estabilidad (0,2% de mejora en 2025). En diciembre, ese sector registró un crecimiento del 1,4%..