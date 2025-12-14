Récord histórico en compras al exterior: el courier creció casi 300% en 2025

Según el relevamiento, el gasto en importaciones de particulares entre enero y octubre de este año fue un 292,1% superior al registrado en el mismo período de 2024. La tendencia se mantiene firme desde mediados de año y consolida al courier como uno de los principales canales de acceso a bienes del exterior para los consumidores argentinos.

El informe destacó que solo en octubre las operaciones realizadas mediante este sistema crecieron un 289,9% interanual, al contabilizar compras por un total de US$92 millones. En línea con ese desempeño, desde Analytica señalaron que “desde julio, el ingreso de bienes por esta vía se estabilizó alrededor de los US$100 millones mensuales, aunque la dinámica del e-commerce sugiere que el techo todavía no está a la vista”.

Comercio electrónico

El sostenido avance del comercio electrónico internacional, junto con una mayor facilidad operativa y reglas más claras, explica en buena medida el incremento del uso del servicio. En ese marco, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) mantiene vigentes los límites y condiciones establecidos a comienzos de 2025 para las compras vía courier.

Actualmente, el peso máximo permitido para los envíos es de 50 kilos por paquete o pieza postal, tanto para el servicio puerta a puerta como para los denominados “pequeños envíos”. Además, el valor máximo autorizado por cada operación es de US$3.000 y no existe un tope en la cantidad de envíos realizados mediante courier privado.

En el caso de los pequeños envíos, el régimen establece un límite de hasta tres unidades por envío y un máximo de cinco operaciones al año por persona. En cuanto a los tributos, las compras de hasta US$400 están exentas del pago de derechos de importación y de la tasa de estadística, aunque sí deben abonar el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Por último, al recibir el paquete no es necesario realizar un registro en la web de ARCA, salvo en aquellos casos en los que el envío se efectúe a través del Correo Argentino. E