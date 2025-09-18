Se cayó la app del Banco Galicia

El banco respondió de manera pública y a través de interacciones en redes sociales, donde confirmó la existencia de un “inconveniente general”. En esos mensajes, explicó que los equipos técnicos se encuentran trabajando en una solución y pidió disculpas por las dificultades ocasionadas. La caída del servicio se verificò hasta al menos las 14.30 horas.

Solución provisoria

Como medida provisoria, Galicia recordó que se puede operar a través de Online Banking en la web ingresando al sitio oficial del banco. Para aquellas transacciones que exigen una clave de seguridad adicional, la entidad detalló que es necesario abrir la aplicación para consultar el Token Galicia, un código numérico dinámico que se utiliza para validar la operación en la versión web.

Galicia problemas

Los registros de la página Downdetector reflejaron un aumento significativo en los reportes de fallas, principalmente relacionados con la aplicación móvil y el inicio de sesión. En paralelo, algunos usuarios también señalaron dificultades intermitentes para acceder al portal web, lo que indica que el servicio puede experimentar interrupciones parciales mientras se completa la reparación.

El Banco Galicia aún no informó el tiempo estimado de normalización del servicio. Hasta entonces, la recomendación oficial es utilizar la plataforma web y el token de seguridad para realizar las operaciones más urgentes.