Agresión a un jugador del Ascenso: le clavaron una llave en la cabeza

El violento episodio tuvo lugar en un partido de Sub 16 en el Club GEVE. La víctima es Jonathan José Smith, mediocampista de Lamadrid, un club que milita en la Primera C, que fue operado por una fractura de cráneo y se encuentra en terapia intensiva.

Smith -de 35 años y con pasado en Victoriano Arenas, Berazategui e Ituzaingó, entre otros clubes- fue intervenido quirúrgicamente en el Hospital El Cruce de Florencio Varela: la operación fue exitosa y, según Olé, la llave no afectó ninguna vena o arteria.

Mientras que testigos del hecho aseguran que el damnificado fue agredido cuando intentó defender a un amigo.

Por este hecho, el responsable Omar Álvarez, de 40 años, fue detenido por “tentativa de homicidio”, delito que prevé penas de hasta 17 años de prisión.

Según informó Ignacio González Prieto en la señal TN, todo comenzó luego de una discusión entre jugadoras que continuó en una pelea de familiares, donde la hija de Smith fue agredida.

En las imágenes se pudo ver a la víctima, delegado del club, siendo atendido por una mujer con la llave todavía en su cabeza. Además, se escuchó el llanto y desesperación de las nenas que hasta unos minutos antes estaban jugando un partido.

De acuerdo al relato de Romina, una mujer que estuvo en el lugar y que le dio su testimonio a TN, el agresor se quedó en el lugar con la intención de recuperar la llave de su vehículo. Lo hizo incluso cuando llegó la Policía. “Era lo único que quería”, aseguró la testigo.