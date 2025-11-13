Policiales |

Agresión a un jugador del Ascenso: le clavaron una llave en la cabeza

Ocurrió en un partido de fútbol femenino juvenil en Berazategui, cuando Jonathan José Smith sufrió la fractura de cráneo tras una ataque. Hay un detenido.

En un partido amistoso del fútbol femenino juvenil en Berazategui, al sur del Conurbano, se desató una pelea entre hinchas y a un hombre le clavaron una llave de auto en la cabeza.

El violento episodio tuvo lugar en un partido de Sub 16 en el Club GEVE. La víctima es Jonathan José Smith, mediocampista de Lamadrid, un club que milita en la Primera C, que fue operado por una fractura de cráneo y se encuentra en terapia intensiva.

ADEMÁS: Imágenes fuertes: una jugadora quedó inconsciente tras un rodillazo en pleno partido

Smith -de 35 años y con pasado en Victoriano Arenas, Berazategui e Ituzaingó, entre otros clubes- fue intervenido quirúrgicamente en el Hospital El Cruce de Florencio Varela: la operación fue exitosa y, según Olé, la llave no afectó ninguna vena o arteria.

Embed

Mientras que testigos del hecho aseguran que el damnificado fue agredido cuando intentó defender a un amigo.

Por este hecho, el responsable Omar Álvarez, de 40 años, fue detenido por “tentativa de homicidio”, delito que prevé penas de hasta 17 años de prisión.

ADEMÁS: Maximiliano Salas agredió a un joven al término del Superclásico

ATENCIÓN - IMÁGENES SENSIBLES

Según informó Ignacio González Prieto en la señal TN, todo comenzó luego de una discusión entre jugadoras que continuó en una pelea de familiares, donde la hija de Smith fue agredida.

image

En las imágenes se pudo ver a la víctima, delegado del club, siendo atendido por una mujer con la llave todavía en su cabeza. Además, se escuchó el llanto y desesperación de las nenas que hasta unos minutos antes estaban jugando un partido.

De acuerdo al relato de Romina, una mujer que estuvo en el lugar y que le dio su testimonio a TN, el agresor se quedó en el lugar con la intención de recuperar la llave de su vehículo. Lo hizo incluso cuando llegó la Policía. “Era lo único que quería”, aseguró la testigo.

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados