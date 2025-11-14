ARBA y Salta firmaron un convenio para fortalecer el control tributario

El acuerdo contempla la implementación del Código de Operaciones de Traslado (COT), un régimen que informa y controla las operaciones de traslado de bienes dentro de la provincia de Buenos Aires, así como entre PBA y las jurisdicciones adheridas. Esta herramienta permite trazar mercaderías, prevenir maniobras de evasión y mejorar la transparencia del comercio interjurisdiccional.

Actualmente, el COT resulta exigible en Provincia de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Mendoza y Santa Fe. Además, ARBA firmó convenios con Catamarca —donde ya se inició la implementación— y con Córdoba, Río Negro y Tierra del Fuego, tres jurisdicciones con las que se avanzará en la operativización del sistema. En total, son ocho las provincias con acuerdos firmados o en proceso de implementación, consolidando una red federal que unifica criterios y potencia la fiscalización colaborativa.

Federalismo y cooperación

Durante la jornada, el ministro de Economía y Servicios Públicos de Salta, Roberto Dib Ashur valoró la importancia de “profundizar el federalismo y el trabajo conjunto entre provincias para fortalecer sus sistemas tributarios”. Por su parte, el director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard, subrayó que “este convenio se integra a una agenda común de cooperación técnica con distintas jurisdicciones, orientada a modernizar la fiscalización, combatir la evasión y proteger los recursos que financian derechos y servicios públicos”.

Los avances obtenidos en los últimos años en la provincia de Buenos Aires muestran el impacto del sistema. En el marco del COT, se controlaron 240.865 camiones y se detectaron bienes en infracción por $701.204 millones.

La actividad incluyó la presentación de experiencias del área de Inteligencia Fiscal de ARBA, el trabajo del Equipo Ágil de Balanzas y una capacitación operativa en el Peaje de Hudson, donde los equipos técnicos de ambas provincias intercambiaron procedimientos y metodologías.