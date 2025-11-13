Milei celebró el nuevo acuerdo comercial con Estados Unidos

“Hoy acaba de firmarse el acuerdo bilateral con Estados Unidos”, dijo el Presidente al inicio de su discurso. Y agregó: “Estamos fuertemente comprometidos con hacer a la Argentina grande nuevamente”.

Tras ese comentario, el Presidente desarrollò un discurso en el que destacó los logros de su gobierno y los beneficios de la desregulación y liberación de los mercados.

“Cuando a ustedes les ponen una regulación, les están arruinando la vida”, expresó Milei. Y ejemplificó con lo que consideró el fracaso de la Ley de Alquileres. “Si no hay respeto del derecho a la vida, tampoco podemos avanzar”, advirtió.

“Estamos enfatizando en el rol del derecho a la propiedad y la libertad”, subrayó. “Argentina se va a capitalizar fuertemente”, aseguró el Presidente. “Cuando llegamos al poder, estábamos camino a ser Venezuela”, describió.“Queremos devolverle el federalismo a las provincias”, anunció en el acto en Corrientes.

“Argentina en el último año tuvo anuncios de inversiones por US$100.000 millones”, destacó Milei. “Parece que los viajes para algo sirven”, apuntó.

“Está todo dado para que dejemos la barbarie populista y volvamos a ser una potencia mundial”, expresó el Presidente. “Hemos enviado no solo el Presupuesto, sino también otro paquete tributario para bajarle los impuestos a los argentinos”, afirmó.

Además, defendió la reforma laboral: “Nadie puede decir que se pierden derechos. Todos los que están en el mercado formal pueden quedarse en el contrato actual de trabajo”, aclaró. Y destacó la reforma del Código Penal: “El que las hace las paga. Habrá condenas más duras para los delitos”.

Milei participa del 12° Congreso de Economía Regional de la Fundación. Estuvo acompañado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei y el asesor presidencial, Eduardo “Lule” Menem.