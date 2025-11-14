Subieron las acciones luego del acuerdo con los Estados Unidos

El Merval subió 4,1% hasta los 3.000.242,940 puntos, mientras que en dólares trepa 4,2% a 2.021 puntos. De esta manera recupera la caída previa, cuando el indicador líder de la bolsa porteña cayó 3,4% medido en pesos y 4,1% en dólares, arrastrado por el mal contexto internacional.

Los papeles que más ganancias generan fueron Aluar (+13,8%), Transener (+7,46%), y Sociedad Comercial del Plata (+7,6%), todos vinculados a la exportación. Los ADRs cotizaron con mayoría de alzas en la bolsa de Nueva York, encabezadas por Grupo Supervielle (+5,2%), Edenor (+4,8%), e YPF (+4,9%).

Mientras que los bonos soberanos avanzaron hasta 1,6% encabezados por los Bonares, mientras que los Globales escalaron hasta 1,2%. En este contexto, el riesgo país medido por el J.P. Morgan quedó 613 puntos básicos.

image

La cotización del dólar

En el promedio que realiza el Banco Central (BCRA), el dólar operó en $1.380,77 para la compra y a $1.432,06 para la venta.

Mientras que el dólar minorista cerró a $1.375 para la compra y a $1.425 para la venta en el Banco Nación (BNA). En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar se ubicó en $1.403.

El denominado dólar blue o paralelo este viernes cedió $5 a $1.410 para la compra y a $1.430 para la venta en el mercado informal de la City porteña. De esta forma, el marginal superó al minorista del Banco Nación por primera vez en lo que va de noviembre.

El dólar CCL operó en $1.485,38 y la brecha con el dólar oficial quedó en el 5,9%. El dólar MEP cotizó a $1.452,64 y la brecha con el dólar oficial queda en el 3,5%.

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.852.

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotizó a $1.482,48, según Bitso. Valor Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s96.070, según Binance.