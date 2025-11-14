Tras meses de tensión, Bullrich se reúne con Villarruel

El encuentro se dezarrollará desde las 12 de hoy, y servirá para trazar las líneas de convivencia dentro la Cámara alta a partir del 10 de diciembre, cuando la ministra de Seguridad deje su cargo para asumir una banca.

"Nuestro pedido a ella será que nos ayude y no nos boicotee. Hubo sesiones que se podrían haber evitado", dijo Bullrich antes de reunirse con Villarruel.

Asimismo, el miércoles, Bullrich se reunió con los legisladores de la La Libertad Avanza (LLA) y les anticipó que la reforma laboral ingresará por el Senado en diciembre.

Fuentes parlamentarias señalaron que el Presupuesto se buscará aprobar en el Senado si hay acuerdo el 22 de diciembre y si no luego de la Navidad, pero antes de fin de año.

Cabe destacar que Villarruel y Bullrich protagonizaron una dura polémica a través de las redes sociales en julio último con motivo de la sesión autoconvocada por la oposición en el Senado en la que se aprobaron el aumento a las jubilaciones, la extensión de la moratoria previsional y la emergencia en materia de discapacidad.

Aquellas tres leyes que eran rechazadas por Javier Milei, al punto que las vetó unos días después, terminaron provocando un feroz ataque en la red social X con Bullrich exigiéndole a Villarruel que no convalidara “con su presencia” una sesión que el Gobierno tildaba de ilegal y a la vicepresidenta respondiendo con no menos virulencia, recordándole a la ministra su militancia en la organización Montoneros en los años 70.

Después de aquel enfrentamiento no volvieron a cruzarse, ni en el mundo virtual de las redes sociales ni el real. Ese momento ha llegado, será este viernes y tendrá como excusa la visita al Senado que deberá hacer Bullrich para realizar los trámites que la convertirán, a partir del próximo 10 de diciembre, en senadora nacional.