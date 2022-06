Se dispararon el dólar blue y el riego país

La cotización del dólar oficial cerró en $127,60, con una suba de 51 centavos en relación al viernes pasado, mientras los bursátiles -contado con liquidación y MEP- operan con alzas de hasta 4,3%.

En el mercado bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) sube 4,3%, a $ 237,32; mientras que el MEP marca un incremento de 3,3%, a $ 228,28, en el tramo final de la rueda.

En el segmento mayorista, la cotización de la divisa estadounidense registró un incremento de 51 centavos respecto al cierre previo, en un promedio de $122,30.

De esta forma, el dólar con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto PAÍS-, marcó un promedio de $165,88 por unidad, y con el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de 35% sobre la compra de divisas, $210,54.

DOLAR.jpg El dólar blue y riego país, en alza.

Fuentes de mercado estimaron que la autoridad monetaria finalizó la jornada de hoy con un saldo positivo de alrededor de US$ 25 millones.

El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 390 millones, en el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se registraron operaciones por US$ 20 millones y en el mercado de futuros Rofex se transaron US$ 416 millones.

El riego país, en alza

El riesgo país argentino que elabora el banco JP Morgan subió 1,7% y llegó a 2.078 puntos básicos, récord desde septiembre de 2020, cuando se concretó el canje de deuda con los acreedores privados. A lo largo de la última semana, este indicador registró un salto de casi 8%.

El índice Dow Jones cayó 2%, el S&P 500 retrocedió 2,6% y el Nasdaq Composite bajó 3,2% en las primeras operaciones de la jornada.