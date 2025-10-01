Alerta: Banco Galicia suspende la venta de dólares

El mensaje oficial, compartido por varios usuarios en redes sociales, pedía reintentar la compra más tarde. La situación generó preocupación entre los clientes y comentarios en plataformas digitales.

Galicia mensaje dolares M R (1)

Reacción en cadena

El aviso de Banco Galicia llegó apenas un día después de que billeteras virtuales como Mercado Pago y Cocos Capital suspendieran la venta de dólar oficial. En ese contexto, algunos usuarios replicaron en redes la consigna “SAQUEN LA GUITA”, reflejando nerviosismo sobre la disponibilidad de divisas.

Clima de incertidumbre

La combinación de restricciones en billeteras digitales, demoras en bancos tradicionales y medidas cambiarias alimentó la incertidumbre entre pequeños ahorristas. Desde el banco aseguraron que los problemas responden a cuestiones técnicas y que trabajan para normalizar el servicio.

Por ahora, la operatoria continúa con demoras y la entidad bancaria recomienda a los usuarios intentar la compra más tarde.