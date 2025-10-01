Economía |

Alerta: Banco Galicia suspende la venta de dólares

Uno de los principales bancos privados informó sobre demoras y cortes en la compra de dólares a través del home banking. El aviso generó preocupación y fuertes reacciones en redes sociales.

La tensión en el mercado cambiario se trasladó este miércoles a los bancos tradicionales como el Galicia, cuyos clientes reportaron dificultades para comprar dólares a través de la aplicación y la web. La entidad reconoció que la operación podía presentar “demoras o cortes intermitentes” debido a la cantidad de solicitudes.

El mensaje oficial, compartido por varios usuarios en redes sociales, pedía reintentar la compra más tarde. La situación generó preocupación entre los clientes y comentarios en plataformas digitales.

Galicia mensaje dolares M R (1)

Reacción en cadena

El aviso de Banco Galicia llegó apenas un día después de que billeteras virtuales como Mercado Pago y Cocos Capital suspendieran la venta de dólar oficial. En ese contexto, algunos usuarios replicaron en redes la consigna “SAQUEN LA GUITA”, reflejando nerviosismo sobre la disponibilidad de divisas.

Además: Jubilados y personas con discapacidad vuelven a marchar contra el ajuste de Milei

Clima de incertidumbre

La combinación de restricciones en billeteras digitales, demoras en bancos tradicionales y medidas cambiarias alimentó la incertidumbre entre pequeños ahorristas. Desde el banco aseguraron que los problemas responden a cuestiones técnicas y que trabajan para normalizar el servicio.

Por ahora, la operatoria continúa con demoras y la entidad bancaria recomienda a los usuarios intentar la compra más tarde.

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados