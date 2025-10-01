Alerta: Banco Galicia suspende la venta de dólares

Uno de los principales bancos privados informó sobre demoras y cortes en la compra de dólares a través del home banking. El aviso generó preocupación y fuertes reacciones en redes sociales.
La tensión en el mercado cambiario se trasladó este miércoles a los bancos tradicionales como el Galicia, cuyos clientes reportaron dificultades para comprar dólares a través de la aplicación y la web. La entidad reconoció que la operación podía presentar “demoras o cortes intermitentes” debido a la cantidad de solicitudes.
El mensaje oficial, compartido por varios usuarios en redes sociales, pedía reintentar la compra más tarde. La situación generó preocupación entre los clientes y comentarios en plataformas digitales.
El aviso de Banco Galicia llegó apenas un día después de que billeteras virtuales como Mercado Pago y Cocos Capital suspendieran la venta de dólar oficial. En ese contexto, algunos usuarios replicaron en redes la consigna “SAQUEN LA GUITA”, reflejando nerviosismo sobre la disponibilidad de divisas.
La combinación de restricciones en billeteras digitales, demoras en bancos tradicionales y medidas cambiarias alimentó la incertidumbre entre pequeños ahorristas. Desde el banco aseguraron que los problemas responden a cuestiones técnicas y que trabajan para normalizar el servicio.
Por ahora, la operatoria continúa con demoras y la entidad bancaria recomienda a los usuarios intentar la compra más tarde.